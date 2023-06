Geldpolitik Bank of England hebt Leitzins überraschend kräftig an – auf 5,0 Prozent

Die Notenbank treibt den Leitzins im Kampf gegen die Inflation immer weiter nach oben. Die britischen Währungshüter versuchen so die hohe Inflation zu bekämpfen.

Die Bank von England erhöht den Leitzins auf 5,0 Prozent. (Foto: dpa) Britische Notenbank

London Die Bank of England (BoE) forciert das Tempo bei der Bekämpfung der Inflation und erhöht den Leitzins überraschend kräftig. Die Währungshüter um BoE-Chef Andrew Bailey hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen halben Punkt auf 5,0 Prozent an.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einer Anhebung um einen viertel Punkt gerechnet. Es war bereits die 13. Zinserhöhung in Folge. Die Notenbank versucht seit gut anderthalb Jahren, die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel einzudämmen. Mit mäßigem Erfolg: Die Inflationsrate verharrte zuletzt überraschend bei 8,7 Prozent, der höchste Wert unter den großen westlichen Industrieländern.

Notenbank-Chef Bailey warnte jüngst, dass es voraussichtlich viel länger als erwartet dauern werde, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die sogenannte Kerninflationsrate - bei der die schwankenden Energie-, Lebensmittel- und Tabakpreise ausgeklammert werden - stieg im Mai sogar: Sie kletterte auf 7,1 Prozent, nachdem sie im April auf 6,8 Prozent gesunken war.