Geldpolitik Bank of England stützt Anleihenmarkt noch stärker und schickt Pfund auf Talfahrt

Die britische Notenbank kauft nun auch inflationsgeschützte Anleihen. Experten kritisieren den ungewöhnlichen Eingriff der BoE: Die grundlegenden Probleme würden damit nicht gelöst.

Die britische Notenbank stemmt sich immer stärker gegen ein Abrutschen der Finanzmärkte. (Foto: AP) Bank of England in London

Frankfurt Der britische Anleihenmarkt kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstag passte die Zentralbank ihre Notkäufe zur Stützung des Marktes den zweiten Tag in Folge an. Nachdem sie das Ankaufsvolumen am Montag angehoben hatte, weitete sie am Dienstag den Kreis der zu kaufenden Papiere aus.

Neben langlaufenden Staatsanleihen will die Bank of England jetzt auch Staatspapiere erwerben, die an die Inflationsrate gekoppelt sind. Darüber hinaus werde der Verkauf von Unternehmensanleihen für diese Woche ausgesetzt, teilten die Währungshüter mit.

Die Bekanntgabe der BoE, in den Kauf inflationsgeschützter Anleihen einzusteigen, schickte das Pfund auf Talfahrt. Es verlor am Dienstagmorgen bis zu 0,5 Prozent auf 1,0996 Dollar.

Die Zentralbank will bis Ende dieser Woche jeden Tag bis zu zehn Milliarden Pfund in Staatsanleihen investieren. Der Maximalbetrag verteilt sich jetzt aber je zur Hälfte auf langlaufende Staatspapiere und inflationsindexierte Anleihen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Grund der Neuerung dürfte sein, dass es zu Wochenbeginn auf dem Markt für inflationsindexierte Papiere zu Störungen kam. Ein Eingriff der Bank of England auf diesem Markt gilt unter Experten als ungewöhnlich. Staatsanleihen mit langen Laufzeiten unter Druck Nötig wurde der Eingriff aufgrund der Haushaltspolitik der neuen Regierung unter Premierministerin Liz Truss. Diese hatte ein umfangreiches Steuer- und Wirtschaftspaket angekündigt, das an den Finanzmärkten große Sorgen über ausufernde Staatsschulden und unkontrollierbare Inflationsraten hervorrief. Das eigentliche Problem, die Zweifel an der Finanzierbarkeit des Entlastungspakets der neuen britischen Regierung, werde durch den Kauf inflationsgeschützter Anleihen aber nicht gelöst, gab Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger zu bedenken. „Für echte Zugeständnisse zeigt die Regierung keine Bereitschaft und ob Schatzkanzler Kwasi Kwarteng die Märkte Ende des Monats mit seinem Finanzplan in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen überzeugen kann, ist offen.“ Britische Staatsanleihen gerieten vor allem im langen Laufzeitbereich unter Druck. Die Notenbank musste Ende September mit Stützungskäufen eingreifen, weil Pensionskassen aufgrund der Entwicklung in Bedrängnis zu geraten drohten. Mehr: Bank of England weitet Notprogramm zur Bondmarkt-Stützung aus