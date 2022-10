Geldpolitik Bank of England warnt vor Finanzkrise – Notenbank greift noch stärker in die Märkte ein

Die britischen Währungshüter weiten ihre Programme zur Stützung der Finanzmärkte aus. Experten warnen jedoch vor einem dauerhaften Schaden.

Die britische Notenbank stemmt sich immer stärker gegen ein Abrutschen der Finanzmärkte. (Foto: AP) Bank of England in London

Frankfurt Die Krise am britischen Anleihenmarkt spitzt sich weiter zu. Durch die anhaltende Verkaufswelle gerät die Bank of England (BoE) unter immer stärkeren Handlungsdruck. Allerdings gelingt es der Notenbank bislang nicht, den Kursrutsch am Anleihe- und Devisenmarkt nachhaltig unter Kontrolle zu bringen. Analysten und Volkswirte machen für die Verwerfungen vor allem die Wirtschaftspolitik der neuen konservativen Regierung verantwortlich und fürchten, dass die Turbulenzen noch nicht ausgestanden sind.

Am Dienstag musste die BoE ihre Notkäufe zur Stützung des Marktes den zweiten Tag in Folge anpassen. Nachdem sie das Ankaufsvolumen am Montag angehoben hatte, weitete sie am Dienstag den Kreis der zu kaufenden Papiere aus. Neben lang laufenden Staatsanleihen will die Bank of England jetzt auch Staatspapiere erwerben, die an die Inflationsrate gekoppelt sind. Darüber hinaus werde der Verkauf von Unternehmensanleihen für diese Woche ausgesetzt, teilten die Währungshüter mit.