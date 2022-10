Geldpolitik Bank of England weitet Notprogramm zur Bondmarkt-Stützung aus

Den Umfang der Anleihekäufe haben die britischen Notenbanker verdoppelt. Langfristig soll eine Fazilität den Liquiditätsdruck auf Bankkunden im Fondsbereich mindern.

London Eigentlich sollten die Notfall-Bondkäufe der Bank of England (BoE) zur Beruhigung des Gilt-Marktes in dieser Woche zu Ende gehen. Nun hat London jedoch nachgelegt.

Die britische Notenbank teilte am Montag mit, den Umfang der Bondkäufe für die nächsten fünf Tage auf ein Maximum von zehn Milliarden Pfund (11, 4 Milliarden Euro) zu erhöhen. Zuvor betrug das Volumen fünf Milliarden Pfund. Bei den bisherigen Ankäufen hat die BoE insgesamt Anleihen über rund 4,6 Milliarden Pfund erworben.

Die Notenbank will zudem eine Fazilität einführen, die über das Ende dieser Woche hinaus läuft. Sie soll den Liquiditätsdruck mindern, dem Bankkunden aus dem Fondsbereich ausgesetzt sind. Nachschussforderungen an so genannte Liability-Driven-Investment-Fonds (LDI) hatten am Gilt-Markt einen heftigen Ausverkauf bewirkt und die BoE zur Intervention veranlasst.

Im Rahmen der Temporary Expanded Collateral Repo Facility wird die Bank of England ein erweitertes Spektrum an Sicherheiten akzeptieren, darunter auch einige Unternehmensanleihen. Die BoE betonte zudem ihre Bereitschaft, den Markt durch ihre regelmäßigen Repo-Geschäfte zu stützen.

Die BoE stand im vergangenen Monat vor der Aufgabe, zu verhindern, dass Marktturbulenzen, die zu Schwierigkeiten bei LDI-Fonds geführt haben, das gesamte Finanzsystem anstecken. In einem Schreiben an den Vorsitzenden des Finanzausschusses erklärte der stellvertretende Notenbankgouverneur Jon Cunliffe vergangene Woche, die BoE habe keine andere Wahl gehabt, als zu intervenieren, um zu verhindern, dass Fondsmanager Gilts im Volumen von 50 Milliarden Pfund abstoßen und einen Marktcrash auslösen. „Es ist klar, dass die BoE versucht, gezieltere Wege zu finden, um die Liquidität von LDI-Fonds zu stärken", erklärte Anleihestratege Antoine Bouvet von ING Groep NV. „Nachdem sie daran ging, einen weiteren Renditeanstieg bei langfristigen Gilts zu verhindern, will sie nun die Verfügbarkeit von Finanzierungsmittel erweitern – wahrscheinlich, um sicherzustellen, dass Nachschussforderungen erfüllt werden können."