Geldpolitik Bank of Japan bleibt bei niedrigen Zinssätzen

Japans Zentralbank hält an ihren ultraniedrigen Zinssätzen fest. Damit isoliert sie sich weiter vom weltweiten geldpolitischen Straffungstrend.

Tokio Die japanische Zentralbank Bank of Japan hat ihre niedrigen Zinssätze am Donnerstag beibehalten. Die Bank of Japan blieb bei ihrem Zinssatz von minus 0,1 Prozent für kurzfristige Kredite und 0 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen. „Die japanische Zentralbank geht davon aus, dass die kurz- und langfristigen Leitzinsen auf ihrem derzeitigen oder niedrigeren Niveau bleiben werden“, teilte die Zentralbank mit.

Kurz zuvor hatte die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins zum dritten Mal in Folge um einen Dreiviertel-Prozentpunkt erhöht und weitere Erhöhungen angekündigt.

In Marktkreisen war erwartet worden, dass die BoJ an ihrem Kurs einer aggressiv gelockerten Geldpolitik trotz steigender Inflation und der Talfahrt des Yen festhält. Unmittelbar nach dem Entscheid rutschte Japans Währung ab. Zeitweise mussten 145 Yen für einen Dollar gezahlt werden.

Zwar steigen die Preise auch in Japan, die Inflation wird jedoch laut Experten vor allem durch die hohen Energiepreise getrieben und ist zudem deutlich geringer als im Westen. Die Löhne wachsen nicht wie erhofft. Von einer stabilen Inflationsrate von zwei Prozent ist die BoJ immer noch weit entfernt. Als Zeichen dafür, dass die Zentralbank immer noch über die Erholung von der Pandemie besorgt ist, beschloss sie unerwartet, ihr Programm zur Unterstützung notleidender Unternehmen nur schrittweise auslaufen zu lassen. Die meisten Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die BoJ das gesamte Covid-Programm auf der Sitzung beenden würde. Mehr: „Unfassbarer Preishammer“: Erzeugerpreise in Deutschland steigen im Rekordtempo