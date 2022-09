Geldpolitik Britische Notenbank verschiebt Sitzung wegen Trauer um die Queen

Die Währungshüter veröffentlichen die Ergebnisse ihrer Sitzung eine Woche später als geplant. Es wird mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet.

Auch die britische Notenbank sieht sich derzeit mit einer hohen Teuerung konfrontiert. (Foto: AP) Bank of England in London

London Die britische Notenbank hat ihre Zinssitzung wegen der Trauer um Königin Elisabeth II. um eine Woche verschoben. Statt am Donnerstag sollen die Ergebnisse der Sitzung eine Woche später am 22. September mitgeteilt werden, gab die Bank of England (BoE) am Freitag bekannt. Die nationale Trauerzeit reicht bis zur voraussichtlichen Bestattung der Königin, die am 19. September stattfinden soll.

Die nächste Sitzung der Notenbank dürfte eine erneute Zinserhöhung bringen. Im Kampf gegen die rasant steigenden Preise stehen die Währungshüter um BoE-Chef Andrew Bailey unter Zugzwang. An den Terminmärkten wird es mittlerweile für eher wahrscheinlich gehalten, dass es die BoE bei einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte belässt.

Zuvor war verstärkt auf einen größeren Schritt im Umfang von 0,75 Prozentpunkten spekuliert worden, so wie ihn zuletzt die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank beschlossen hatten. Derzeit liegt der Schlüsselsatz im Vereinigten Königreich bei 1,75 Prozent.

Die Inflationsrate auf der Insel ist zweistellig. Die neue Premierministerin Liz Truss hat jüngst einen milliardenschweren Plan zur Bewältigung der Energiekrise vorgestellt. Die Regierung rechnet damit, dass dieser die Inflation spürbar senken wird. Damit dürfte auch etwas Druck von der BoE genommen werden, die Zinsen ungewöhnlich stark anheben zu müssen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: EZB bekämpft Inflation mit historischem Zinsschritt