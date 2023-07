Geldpolitik Bundesbank-Präsident Nagel: Geldpolitik muss hartnäckig bleiben

Athen/ Frankfurt Die Inflation im Euroraum ist aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel noch nicht genügend eingedämmt. „Wir erwarten, dass die hohe Inflation im Euroraum schwächer wird, doch besiegt ist sie noch nicht", teilte Nagel am Freitag in Frankfurt mit. Die Kerninflation, in der unter anderem die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben, sei hartnäckig. Deshalb müsse die Geldpolitik noch hartnäckiger sein.

„Ob wir die Zinsen weiter anheben müssen, entscheiden wir im September auf Basis der dann verfügbaren Daten und Projektionen“, erklärte Nagel. Benötigt werde ein ausreichend hohes Zinsniveau und dieses müsse so lange wie erforderlich beibehalten werden.

Nach der jüngsten Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) preschen neben Nagel auch einige andere Währungshüter bereits mit Ideen für die nächsten Zinssitzungen vor. Aus Sicht des griechischen Notenbankchefs Yannis Stournaras befindet sich die Euro-Notenbank nach inzwischen neun Zinsanhebungen in Folge nun kurz vor dem Zinsgipfel, wie er am Freitag in einem Interview einer griechischen Nachrichten-Webseite sagte.

„Es sieht so aus, als ob wir uns sehr nahe am Ende der Zinserhöhungen befinden,“ sagte Stournaras. „In jedem Fall, wenn es im September eine weitere Anhebung gibt, ich halte das für schwierig, glaube ich, dass wir dort aufhören werden,“ merkte er an.

Stournaras EZB-Ratskollege, Litauens Notenbankchef Gediminas Simkus, geht allerdings nicht von raschen Zinssenkungen aus. Aus seiner Sicht ist es unwahrscheinlich, dass die EZB die Zinssätze noch in diesem Jahr oder in der ersten Jahreshälfte 2024 nach unten bewegen wird. Damit wies der Euro-Wächter Börsenspekualationen zurück, in denen bereits von ersten Zinssenkungen Anfang des nächsten Jahres ausgegangen wird. Auch aus Sicht von Simkus befindet sich die EZB bereits mit ihren Schlüsselzinsen am oder nahe am Gipfel. Die Daten würden darüber entscheiden, ob ein weiterer Zinsschritt im September oder zu einem späteren Zeitpunkt nötig sei.

Die EZB sollte aus Sicht des slowakischen Notenbankchefs Peter Kazimir auch nach der neunten Zinserhöhung in Folge im Kampf gegen die Inflation nicht nachlassen. „Wir sollten auf unserem Weg nach oben einen festen Schritt weitergehen“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag in einem Blog-Beitrag. „Selbst wenn wir im September eine Pause einlegen sollten, wäre es verfrüht, dies automatisch als das Ende des Zyklus zu betrachten,“ merkte er an. Ob die Europäische Zentralbank (EZB) im September die Zinsen erhöhe, dies werde von den Wirtschaftsdaten abhängen, betonte er wie sein Ratskollege aus Vilnius.

Aus Sicht von Kazimir besteht das Risiko, dass die Inflation höher ausfallen könnte als erwartet. „Heute ist unser Auftrag noch nicht erfüllt,“ sagte er.

Höchstes Zinsniveau seit 2000

Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung die Schlüsselsätze erneut angehoben - und zwar um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt dadurch auf 3,75 Prozent – das höchste Niveau seit Oktober 2000.

Zum weiteren Kurs nach der Sommerpause wollten sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde aber nicht festlegen. „Was ich versichern kann, ist, dass wir nicht senken werden, das ist ein definitives Nein“, sagte sie. Die Auswertung der Daten werde zeigen, ob die EZB im September und in den folgenden Sitzungen noch eine Wegstrecke zu gehen habe und wie groß diese dann sei.

>>Lesen Sie hier: Türkische Zentralbank hebt die Inflationsprognose massiv an

Die Wirtschaftstätigkeit im Euroraum bleibt laut einer EZB-Umfrage unter Unternehmen verhalten. Firmen zeichneten eine Lage, die insgesamt von einer weitgehend stagnierenden Wirtschaftstätigkeit geprägt sei, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. Dabei gebe es allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftssektoren. „Die gegenwärtigen Trends in der Wirtschaftstätigkeit dürften auch im dritten Quartal anhalten, wobei sich die Risiken für die nächsten Quartale leicht nach unten neigen“, teilte die Notenbank mit.

Firmen befürchten Rezession

Die EZB steht im regelmäßigen Austausch mit Unternehmen in der 20-Länder-Gemeinschaft, um sich ein Bild von der Konjunkturentwicklung zu machen. Die jüngsten Kontakte zwischen EZB-Mitarbeitern und Vertretern von 73 führenden Unternehmen im Währungsraum fanden zwischen dem 26. Juni und dem 5. Juli statt. Derzeit sehen die Vorzeichen für die Konjunkturentwicklung in der Euro-Zone im Sommer nicht gut aus. Rezessionssorgen breiteten sich zuletzt aus. So war der Einkaufsmanager-Index für die Eurozone im Juli um 1,0 auf 48,9 Punkte gefallen. Das war der zweite Rückgang in Folge und der schlechteste Wert seit November 2022. Auch andere Konjunkturbarometer wie der Sentix-Index, der auf einer Umfrage unter Investoren fußt, unterstrichen die Befürchtungen.

Laut der EZB-Befragung konzentriert sich in der Industrie die wirtschaftliche Schwäche vor allem in der Bauwirtschaft und bei den Herstellern von Zwischenprodukten. Dagegen hätten Kontakte in der Reisebranche und im Gastgewerbe über ein starkes Wachstum der Wirtschaftstätigkeit berichtet.

„Die Lohnerwartungen deuten auf eine leichte Abschwächung des Lohnwachstums im nächsten Jahr hin“, teilte die EZB zudem mit. Unternehmenskontakte rechneten damit, dass sich das Lohnwachstum 2024 auf 4,7 Prozent abschwächen werde von etwa 5,5 Prozent in diesem Jahr. „Rund die Hälfte der Befragten erwartet für 2024 ein ähnliches Lohnwachstum wie 2023, während vier von zehn Befragten sagten, sie denken, dass die Löhne im nächsten Jahr geringer steigen werden“, erklärte die EZB.

Das Wachstum der Löhne gilt derzeit als einer der Treiber der Inflation. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte Donnerstag auf der Pressekonferenz nach der neunten Zinserhöhung in Serie darauf hingewiesen, dass der binnenwirtschaftliche Preisdruck, der auch von steigenden Löhnen und soliden Gewinnmargen ausgehe, als Inflationstreiber immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Mehr: Holger Schmieding im Interview – „Die Gefahr einer längeren Stagnation im Euro-Raum wächst“