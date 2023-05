Geldpolitik Bundesbank-Präsident Nagel: „Werde nicht nachlassen, bis Preisstabilität wiederhergestellt ist“

Laut Nagel wolle die EZB wieder zeitnah ihr Inflationsziel von zwei Prozent erreichen. Dabei würden die Währungshüter auch einen Dämpfer für die Wirtschaft in Kauf nehmen.

Laut dem Bundesbankchef seien noch mehrere Zinsschritte erforderlich. (Foto: Reuters) Joachim Nagel

Die EZB muss die Zinsen laut Bundesbankchef Joachim Nagel im Kampf gegen die Inflation hochschrauben und dabei Dämpfer für die Wirtschaft in Kauf nehmen. „Das gefällt natürlich nicht jedem“, betonte er am Dienstagabend laut Redetext beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrats der CDU in Berlin.

Doch auch wenn die Anhebung der Zinsen auf ein ausreichend restriktiv wirkendes Niveau unpopuläre Entscheidungen erfordere, müsse die EZB ihrem Mandat gerecht werden: Das mittelfristige Ziel der Währungshüter bei der Inflation laute zwei Prozent: „Nicht mehr und nicht weniger. Und wir wollen dieses Ziel zeitnah erreichen.“

Nagel betonte, er werde sich persönlich dafür einsetzen: „Sie können sich darauf verlassen, dass ich nicht nachlassen werde, bis die Preisstabilität wiederhergestellt ist“, erklärte er auf der Konferenz. Der geldpolitische Straffungskurs sei noch nicht an seinem Ende angelangt. Es seien noch mehrere Zinsschritte erforderlich, um ein ausreichend restriktiv wirkendes Niveau zu erreichen: „Unser Job ist noch nicht erledigt.“

Die EZB-Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde hatten Anfang Mai die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt seither bei 3,25 Prozent. Es war bereits die siebte Zinsanhebung in Folge. Nummer acht und neun könnten im Sommer folgen: Von Reuters befragte Volkswirte rechnen für die Zinstreffen der EZB im Juni und Juli mit weiteren kleinen Anhebungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Mehr: Kommentar: Die Europäische Zentralbank ist eine Fehlkonstruktion, aber sie ist besser als ihr Ruf