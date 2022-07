Geldpolitik Bundesbank-Präsident sieht EZB-Hilfen für verschuldete Euro-Länder kritisch

Um verschuldete Euro-Länder zu stützen, hat die EZB ein neues geldpolitisches Werkzeug in Aussicht gestellt – mit diesem ist der Bundesbank-Chef nicht einverstanden.

Ginge es nach dem Bundesbank-Präsidenten, müsse sich die EZB stärker auf die Bekämpfung der hohen Inflation konzentrieren. (Foto: Reuters) Joachim Nagel

Frankfurt Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat starke Bedenken hinsichtlich des in Aussicht gestellten neuen Werkzeugs der EZB zur Stützung starkverschuldeter Euro-Länder vorgebracht. Es sei fatal, wenn Regierungen davon ausgingen, am Ende stehe die Euro-Notenbank schon bereit, um günstige Finanzierungsbedingungen zu sichern, führte Nagel am Montag in einer Rede zu einer Finanzveranstaltung in Frankfurt aus.

„Entsprechend mahne ich auch zur Vorsicht, mit geldpolitischen Instrumenten Risikoprämien begrenzen zu wollen“, sagte er. Es sei in Echtzeit so gut wie unmöglich, sicher festzustellen, ob eine Ausweitung der Renditeabstände (Spreads) fundamental gerechtfertigt sei. Die Notenbank gerate hier schnell in gefährliche Fahrwasser.

Die Renditen für Staatsanleihen der Euro-Länder waren im Zuge der erwarteten EZB-Zinserhöhungen kräftig gestiegen. Besonders deutlich legten die Renditen starkverschuldeter Euro-Staaten zu, was für sie höhere Finanzierungskosten bedeutet. Der Renditeabstand zwischen italienischen Staatstiteln und deutschen Bundesanleihen war zeitweise auf über 2,50 Prozentpunkte gestiegen, was der höchste Abstand seit 2020 war.

Der EZB-Rat war im Juni sogar zu einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung zusammengekommen. Dort beschlossen die Euro-Wächter unter anderem, rasch die Entwicklung eines neuen Werkzeugs abzuschließen. Mit diesem will die EZB gegen eine unerwünschte Ausweitung der Anleihe-Spreads vorgehen, was sie als „Fragmentierung“ bezeichnet. Insidern zufolge hatte Nagel bereits auf der Sitzung seine Bedenken gegen die geplanten Stützungskäufe vorgebracht. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen „Allenfalls in Ausnahmesituationen und unter eng gesteckten Voraussetzungen lassen sich ungewöhnliche geldpolitische Maßnahmen gegen Fragmentierung rechtfertigen“, sagte Nagel weiter. Bei einem neuen Werkzeug müsse sichergestellt werden, dass dessen Einsatz den geldpolitischen Kurs nicht verändere. „Wäre dies der Fall, müssten gleichzeitig Maßnahmen ergriffen werden, die die Auswirkungen auf den geldpolitischen Kurs neutralisieren“, erläuterte er. Es müsse zudem rein geldpolitisch begründet und verhältnismäßig sein. Nagel zufolge sind auch ausreichende Garantien notwendig, damit das Instrument nicht in Konflikt mit dem Verbot der monetären Staatfinanzierung gerate. Mitgliedstaaten müssten weiterhin genügend Anreize für eine solide Haushaltspolitik haben, forderte er. Nagel fordert entschlossenen Kampf gegen Inflation Nagel argumentiert stattessen, die Euro-Notenbank solle sich vielmehr auf die Bekämpfung der hohen Inflation konzentrieren. „Je zögerlicher die Geldpolitik jetzt handelt, desto mehr läuft sie Gefahr, in eine Situation zu geraten, in der sie später umso abrupter und stärker straffen müsste, um Preisstabilität zu gewährleisten.“ „Was die Geldpolitik auf jeden Fall verhindern muss, ist, dass sich die mittel- bis langfristigen Inflationserwartungen von unserem Inflationsziel wegbewegen“, sagte Nagel. Das erfordere ein „entschlossenes geldpolitisches Handeln“, ergänzte er mit Blick auf die EZB. Es sei klar, dass am 21. Juli nur der erste Zinsschritt anstehen könne. Sollte sich der mittelfristige Inflationsausblick nicht bessern, „halte ich einen größeren Zinsschritt für ganz klar angemessen“. Der EZB-Rat hat angesichts der Rekord-Inflation nach langem Zögern den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik beschlossen: Bei der nächsten regulären Sitzung des EZB-Rates am 21. Juli will die EZB die Leitzinsen erstmals seit elf Jahren erhöhen, zunächst um je 0,25 Prozentpunkte. Für die September-Sitzung hat die Notenbank einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt. „Klar ist, dass unser Fokus derzeit auf den sehr hohen Preissteigerungsraten liegen muss.“ Mehr: „Wirksam, aber auch verhältnismäßig“ – So ist der Stand der Diskussion um das neue Instrument der EZB