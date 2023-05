Die Zinswende naht. Aber die Notenbanker der USA werden von widersprüchlichen Sorgen getrieben. Das macht ihren Job schwierig. Und viele Anleger nervös.

Unwahrscheinlich ist, dass sich der Präsident der US-Notenbank konkret zu seinen nächsten Plänen äußert. Anleger werden daher auf die Zwischentöne achten. (Foto: Reuters) Jerome Powell auf einem Bildschirm an der New Yorker Börse

Frankfurt Die US-Notenbank Fed wird am Mittwochabend aller Voraussicht nach eine Erhöhung des Leitzinses um einen viertel Prozentpunkt auf eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent bekannt geben. So haben sich aktuell viele Experten geäußert. Der Kurseinbruch vieler Bankaktien in den USA am Dienstag scheint an dieser Erwartung, die auch an den Märkten vorherrscht, nichts grundlegend geändert zu haben. Zuletzt hatte die Fed im März die Zinsen ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte angehoben.

Außerdem dürfte sie weiter planmäßig den Bestand an Zinspapieren in ihrer Bilanz abbauen. Dadurch unterstützt sie tendenziell die langfristigen Renditen am Kapitalmarkt und entzieht dem Finanzsystem Liquidität.

Darauf sind die Märkte vorbereitet. Spannender wird die Frage, was Fed-Chef Jerome Powell zu den nächsten Entscheidungen in den kommenden Monaten sagt. Mit der weiter schwelenden Bankenkrise dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass am Mittwoch der letzte Zinsschritt in diesem Zyklus passiert, etwas gestiegen sein.

