Geldpolitik „Die Fed geht zu weit“: Marktturbulenzen sorgen für Debatten über Tempo der Zinserhöhungen

Denver Charles Evans wagte sich als Erster aus der Deckung: Es sei Zeit, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das Tempo der Zinserhöhungen zurückfahre, sagte er vergangene Woche im US-Börsensender CNBC. „Geldpolitik funktioniert mit Verzögerung und wir haben uns zuletzt sehr schnell bewegt“, gab der Chef der regionalen Notenbank in Chicago zu bedenken. Er sei daher „ein bisschen nervös“, dass die Fed nicht länger abwarte, um die Auswirkungen ihrer Schritte auf die Wirtschaft zu verstehen.

Evans gilt schon lange als geldpolitische Taube. Als solche ist er bereit, die Inflation etwas höher zu belassen, um anderen Schaden von der Wirtschaft und den Märkten abzuwenden. Er geht auch Anfang des kommenden Jahres in Rente – vielleicht finden seine Worte gerade deshalb großen Widerhall.

Der langjährige Notenbanker stellt sich mit seiner Forderung gegen die meisten seiner Kollegen, allen voran Fed-Chef Jerome Powell. Er hatte noch bei der jüngsten Sitzung im September angekündigt, dass es „weitere große Zinserhöhungen geben wird, bis wir uns dem Zinsniveau annähern, das nötig ist“.

Auf der Sitzung hatte die Notenbank den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Er liegt damit bei einer Spanne von drei bis 3,25 Prozent und könnte zum Jahresende bei über vier Prozent liegen, wie aus den Prognosen der Notenbanker hervorgeht.

Doch unter Ökonomen und Analysten mehren sich die Stimmen, die sich auf die Seite von Evans schlagen – auch mit Blick auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten. Der Leitindex Dow Jones verlor im September gut acht Prozent. Der breit gefasste S&P 500 schloss den Monat 9,3 Prozent schwächer. Die technologielastige Nasdaq lag gar 10,5 Prozent im Minus.

Die britische Notenbank musste am Mittwoch überraschend einschreiten und ein Programm zum Kauf von Staatsanleihen ankündigen. So soll der starke Anstieg der Renditen bei langfristigen Staatspapieren gedämpft und die Stabilität der Finanzmärkte gesichert werden. Seitdem wächst auch in den USA die Sorge davor, dass die Märkte wegen der aggressiven Geldpolitik der Fed aus dem Gleichgewicht geraten könnten.

„Die Fed hat die Zinsen zu weit und zu schnell angezogen“, glaubt Daniel Alpert, Mitgründer der Boutique-Investmentbank Westwood Capital, der auch Makroökonomie an der Cornell Law School lehrt. Er geht davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten zurückgehen wird, ohne dass es weitere große Zinsschritte der Fed bedarf.

„Die Zeit der großen Zinserhöhungen ist vorbei. Die Inflation wird weiter zurückgehen und die US-Wirtschaft wird sich bis zur nächsten Fed-Sitzung noch merklich abkühlen“, lautet seine Prognose. Gleichzeitig wächst an der Wall Street die Sorge vor Chaos an den Märkten.

Über viele Asset-Klassen hinweg gab es in den vergangenen Wochen ungewöhnlich hohe Ausschläge. „Wir stehen kurz davor, dass es noch zu einem größeren Bruch in den Finanzmärkten kommt, als was wir in Großbritannien gesehen haben“, warnte Ron Insana vom Vermögensverwalter Schroeders.

Ähnlich äußerte sich auch Star-Ökonom Paul Krugman in seiner Kolumne, die er für die „New York Times“ schreibt. Die Risiken, dass die Fed mit den Zinserhöhungen zu langsam voranschreitet, hätten abgenommen. Dafür seien die Risiken, „dass hohe Zinsen schweren ökonomischen Schaden verursachen, gestiegen – und zwar deutlich“, so Krugman. „Ich würde Geldpolitiker dringend dazu aufrufen, sich anzuschauen, wie die Lage ist, und ihre geplanten Zinserhöhungen für die kommenden Monate zu überdenken.“

Am Montag mischte sich auch eine Organisation der Vereinten Nationen in die Diskussion ein, ein ungewöhnlicher Schritt. Der derzeitige Kurs der Fed würde vor allem den Entwicklungsländern schaden und riskiere eine globale Rezession, hieß es in einem Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD).

Die ökonomische Lage in den USA ist indes uneindeutig: Es gab zuletzt eine Reihe von Daten, die darauf hindeuten, dass sich die Inflation abgeschwächt hat: Die Preise für Öl und andere Rohstoffe waren zuletzt gefallen, Gleiches gilt für sinkende Transportkosten und sinkende Preise für Gebrauchtwagen.

Häusermarkt sendet Krisensignale

Auf dem Häusermarkt zeigen sich die Folgen der aggressiven Zinspolitik schon sehr deutlich. Die Zinsen für eine Hypothek mit 30-jähriger Laufzeit stiegen vergangene Woche auf über sieben Prozent. Damit sind sie mehr als doppelt so hoch als noch zu Beginn des Jahres. Das führte dazu, dass die Häuserpreise zum ersten Mal seit dem Jahr 2020 zurückgehen. „Wir sehen die größte Kehrtwende auf dem Häusermarkt seit der Krise 2008“, attestiert der Broker Redfin.

Tech-Investorin Cathy Wood geht davon aus, dass es in den kommenden Monaten nicht nur zu einer geringeren Inflation, sondern zu einer Deflation kommen könnte, wenn man die Preise von Monat zu Monat vergleicht. Damit würden die Preise also sinken, statt lediglich weniger stark anzusteigen. Auch das würde für einen moderateren Kurs der Fed sprechen. Gleichzeitig zog der für die US-Geldpolitik wichtige Index der Preisentwicklung am Freitag um 0,3 Prozent an, stärker als erwartet.

Ob sich die Geldpolitiker jedoch zu einer Umkehr bewegen lassen, ist unklar. Ende der Woche gibt es frische Daten vom US-Arbeitsmarkt, der sich zuletzt ebenfalls krisenfest gab. In der Woche darauf kommen dann neue Inflationszahlen für den Monat September. Diese werden die Notenbanker um Jerome Powell bei ihrem Zinsentscheid berücksichtigen. Die kommende Fed-Sitzung ist für den 1. und 2. November angesetzt. Auch die Ölpreise könnten angesichts der geplanten Drosselung der Öl-Förderung wieder anziehen.

Eine Reihe von Notenbankern sprachen sich indes in der vergangenen Woche dafür aus, den Kurs zu halten. Auf die Frage, ob eine Rezession in den USA die Fed zum Einlenken bringen würde, antwortete Loretta Mester, Chefin der regionalen Fed in Cleveland: „Wir müssen tun, was wir tun müssen, um zur Preisstabilität zurückzukehren – also nein.“

Dollar-Stärke erhöht den Inflationsdruck

Die Vize-Chefin der Fed, Lael Brainard, sprach sich am Freitag dagegen aus, den Kurs „zu früh“ abzuschwächen. „Die Inflation ist immer noch zu hoch und bewegt sich nicht schnell genug zurück zu unserem Zwei-Prozent-Ziel“, warnte sie. Allerdings räumte sie ein, dass die Geldpolitiker mögliche Übersprungeffekte und die Gefahr von „negativen Schocks“ im Blick behalten.

Der Dollar hat, angetrieben von der Zinspolitik der Fed, im Vergleich zu einer ganzen Reihe von Währungen deutlich gewonnen. Der Euro ist so schwach wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Das britische Pfund erreichte vergangene Woche einen historischen Tiefstand im Vergleich zum Dollar. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen haben in den vergangenen Wochen stark zugelegt.

Die Dollar-Stärke würde den Inflationsdruck weltweit noch verstärken, gab Brainard zu bedenken. „Ein stärkerer Dollar verbilligt tendenziell die Importpreise in den USA. Aber die dazugehörige Schwäche anderer Währungen könnte zum Inflationsdruck beitragen und zusätzliche Zinsschritte dort erfordern, um den Effekt auszugleichen.“

Dass die Fed an ihrem Kurs festhalten könnte, habe auch mit der öffentlichen Wahrnehmung zu tun, glaubt Harm Bandholz, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel, der viele Jahre Amerika-Chefökonom der Unicredit in New York war. Star-Ökonom Larry Summers, der einflussreiche Marktexperte Mohamed El-Erian und andere kritisieren die Fed schon seit über einem Jahr dafür, zu spät mit der Inflationsbekämpfung begonnen zu haben. Die Notenbanker „wollen sich jetzt nicht noch einmal nachsagen lassen, dass sie zu vorsichtig sind“.

