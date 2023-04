Geldpolitik „Die Richtung stimmt“: US-Inflationsrate geht weiter zurück – Für Entwarnung ist es aber zu früh

New York, Düsseldorf Amerikas Notenbanker hätten sich eindeutigere Signale gewünscht. Doch die US-Wirtschaft zeigt sich weiter so uneinheitlich, dass die Notenbank Fed zu weiteren Zinserhöhungen gezwungen sein könnte. Zwar ging die Inflation in den Vereinigten Staaten im März deutlich auf 5,0 Prozent von 6,0 Prozent im Februar zurück.

Doch gleichzeitig stieg die für die Fed wichtige Kerninflation, von 5,5 auf 5,6 Prozent. Bei der Kerninflation werden volatile Preise wie die für Energie und Lebensmittel herausgerechnet. Es war das erste Mal seit über zwei Jahren, dass die Kerninflation über der allgemeinen Inflationsrate lag.

Der Rückgang der Teuerung „ist zwar bemerkenswert, hat aber viel mit der Tatsache zu tun, dass wir die heutigen Energiepreise mit dem anfänglichen Anstieg der Energiekosten nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 vergleichen“, meint Olu Sonola, Ökonom der Ratingagentur Fitch.

Die Notenbanker stehen damit vor einer schwierigen Aufgabe. Sie entscheiden am 3. Mai über die weitere Zinsstrategie. Eine weitere Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als wahrscheinlich, doch keinesfalls als ausgemacht. Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen zwölf Monaten im Rekordtempo auf die Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent angehoben, um die Inflation zu bekämpfen.

Nachdem im März jedoch drei Regionalbanken in den USA kollabierten, kann sich die Fed nicht mehr nur auf den Kampf gegen die hohen Preise konzentrieren. Die Notenbank müsse nun auch die Finanzmarktstabilität im Blick behalten und dürfe die Risiken an den Kapitalmärkten nicht unterschätzen, warnt Diane Swonk, Chef-Ökonomin von KPMG. „Finanzkrisen neigen dazu, sich in Schüben zu entwickeln und werden zunächst oft abgetan, selbst wenn sie kritische Phasen erreicht haben“, argumentiert Swonk. Daher sei es wichtig, die Nachwirkungen der jüngsten Marktturbulenzen genau zu beobachten. Viele Notenbanker hätten auch zu Beginn der Finanzkrise 2008 das Ausmaß der Probleme unterschätzt.

Die Fed ist beim Kampf gegen die Inflation noch lange nicht am Ziel

Vor allem die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) rückte die negativen Folgen der Zinserhöhungen für die Banken in den Fokus. Die Anleihen im Portfolio des kalifornischen Geldhauses sorgten für hohe Buchverluste, da die steigenden Zinsen die Bewertung der Bonds belasten.

Nach der SVB-Pleite legte die Fed ein neues Kreditprogramm auf, über das die Banken ihre Anleihen nun zum nominalen Wert und nicht zum Marktwert als Sicherheiten hinterlegen können. Mit dieser Stützungsmaßnahme für die Banken will die Fed die Inflationsbekämpfung von ihren Bemühungen zur Stabilisierung der Finanzmärkte trennen. „Diese Trennung ist jedoch schwer zu bewerkstelligen“, warnt Swonk, die auch die Fed berät. „Rasche Zinserhöhungen sind immer destabilisierend.“

Auch bei der Bekämpfung der Inflation ist die Fed noch lange nicht am Ziel. So stiegen die Wohnkosten im März weiter, wenn auch etwas lang‧samer als in den vergangenen Monaten. Dieser Faktor trug „bei Weitem“ zum monatlichen Anstieg der Preise bei, wie das Arbeitsministerium betonte. Auch die Preise für Flugtickets, Restaurantbesuche und diverse Versicherungen stiegen weiter. Dagegen fielen die Lebensmittelpreise zum ersten Mal seit September 2020. Auch die Preise für Gebrauchtwagen, ein wichtiger Faktor bei der Inflationsberechnung in den USA, gingen zurück.

„Die Inflation entwickelt sich in die richtige Richtung, doch das Niveau ist insgesamt noch zu hoch“, meint Sonola von Fitch. Derek Tang, Ökonom beim Analysehaus LH Meyer in Washington, geht ebenfalls davon aus, dass die Fed im Mai die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt anheben wird. Es sei denkbar, dass die Fed danach eine Zinspause einlegen könnte.

Mitte März hatte die Fed die US-Leitzinsen um 0,25 Prozent angehoben. Anfang Mai steht der nächste Zinsentscheid an, den die Märkte mit Spannung erwarten. (Foto: Reuters) Bildschirm an der New Yorker Börse

Die Investoren reagierten zunächst positiv auf die schwächeren Inflationsdaten. In New York verzeichneten der Leitindex Dow Jones mit moderaten Gewinnen, genau wie die Technologiebörse Nasdaq.

Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt sank kurz nach der Veröffentlichung der Daten am Mittwoch. So rechnen derzeit nur noch gut 60 Prozent der Trader damit, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Vor den Inflationszahlen waren es noch 74 Prozent, wie aus Daten der Derivatebörse CME Group hervorgeht. Doch die Profiinvestoren lagen in den vergangenen Monaten mit ihren Zinserwartungen immer wieder daneben.

Auch unter den Notenbankern in den USA gibt es unterschiedliche Meinungen über die künftige Geldpolitik. John Williams, Chef der regionalen Fed in New York, sprach sich am Dienstag für eine weitere Zinserhöhung aus, da die Zentralbank den Kampf gegen die Inflation fortsetzen müsse.

Der Chef der Fed in Chicago, Austan Goolsbee, forderte von seinen Kollegen dagegen „Umsicht und Geduld“. Man müsse zunächst die Auswirkungen der Bankenkrise und die deutlich schärferen Kreditbedingungen beobachten. Es gebe große Unsicherheit darüber, wie sich die Probleme in der Finanzbranche weiterentwickeln. „Deshalb sollten wir vorsichtig sein“, betonte Goolsbee.

Fed-Chef Jerome Powell hatte sich nach dem vergangenen Zinsentscheid Mitte März alle Optionen offengelassen. Weitere Zinserhöhungen könnten angemessen sein, seien jedoch nicht garantiert.

Steigende Zinsen verstärken die Gefahr einer Rezession

Mit weiteren Zinserhöhungen würde auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession und weiterer Turbulenzen an den Märkten steigen. Torsten Slok, Chefökonom des Private-Equity-Investors Apollo spricht bereits von einer „Kreditklemme, deren Anfänge wir gerade beobachten“.

Gerade auf dem Markt für Büroimmobilien in den USA ist die Lage angespannt. Angesichts des anhaltenden „Work from Home“-Trends ist die Nachfrage nach Büros überall in den Vereinigten Staaten deutlich gefallen. Gerade die ohnehin angeschlagenen Regionalbanken halten einen großen Teil dieser Kredite in ihren Büchern.

Slok rechnet mit einer Rezession, die die Fed zu einem Strategieschwenk zwingen werde. So könnte die Notenbank die Zinsen schon in diesem Jahr wieder senken, um die Folgen eines Abschwungs abzufedern.

Auch an den Aktienmärkten könnte es in den kommenden Monaten turbulent werden, wenn die Zinsen weiter steigen.

Chris Harvey, Aktienstratege von Wells Fargo, geht davon aus, dass der breit gefasste S&P-500-Index in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Korrektur von zehn Prozent erleiden wird. Das würde den Index auf etwa 3700 Punkte einbrechen lassen, was in der Nähe der Tiefststände vom November liegt.

Bislang hätten sich Aktien erstaunlich robust geschlagen, so Harvey. Doch die trüberen wirtschaftlichen Aussichten, „angetrieben von einer aggressiven Geldpolitik sowie möglichen Kapital- und Liquiditätsproblemen, die durch die Bankenkrise ausgelöst wurden“, würden die Aktienbewertungen unter Druck setzen.

