Geldpolitik „Die Richtung stimmt“: US-Inflationsrate geht weiter zurück

New York, Düsseldorf Die Inflation in den USA ist erneut zurückgegangen. Wie das Arbeitsministerium am Mittwoch bekanntgab, stiegen die US-Verbraucherpreise im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent. Das ist der neunte Rückgang der Rate in Folge.

Im Februar betrug die US-Inflationsrate 6,0 Prozent, im Januar hatte sie bei 6,4 Prozent gelegen. Ökonomen hatten für März eine Inflationsrate von 5,2 Prozent prognostiziert.

Der weitere Rückgang der Inflationsrate zeigt, dass die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Wirkung entfaltet. Sie hatte in mehreren Schritten die Leitzinsen erhöht, um die Inflation zu drücken. Aktuell liegt der Zinssatz in der Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent.

Die Kerninflation jedoch stieg an. Sie betrug 5,6 Prozent im März, nach 5,5 Prozent im Februar. Bei ihr werden volatile Preise von Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet.

Es war das erste Mal seit über zwei Jahren, dass die Kerninflation über der allgemeinen Inflationsrate lag. Die Geldpolitiker schauen besonders genau auf diese Kennzahl. Denn eine steigende Kerninflation gilt als Indiz, dass der Preisauftrieb schon weite Bereiche der Wirtschaft erfasst hat und sich zu verfestigen droht.

Der Rückgang der Inflationsrate „ist zwar bemerkenswert, hat aber viel mit der Tatsache zu tun, dass wir die heutigen Energiepreise mit dem anfänglichen Anstieg der Energiekosten nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 vergleichen“, gab Olu Sonola zu bedenken, Ökonom der Ratingagentur Fitch.

Von Inflations-Zielwert weit entfernt

Für die Fed ergibt sich damit kein eindeutiges Bild. Sie entscheidet am 3. Mai über die weitere Zinsstrategie. An den Märkten wird schon länger darüber spekuliert, dass die Währungshüter die Zinsen nicht weiter anheben könnten. „Die Inflation entwickelt sich in die richtige Richtung, doch das Niveau ist insgesamt noch zu hoch“, glaubt Sonola. Andererseits muss die Fed nach der Bankenkrise im März auch sicherstellen, dass die Stabilität des Finanzsystems gewährleistet ist.

Derek Tang, Ökonom beim Analysehaus LH Meyer in Washington, geht ebenfalls davon aus, dass die Fed im Mai die Zinsen um einen viertel Prozentpunkt anheben wird. Es sei jedoch denkbar, dass die Fed danach eine Zinspause einlegen könnte.

Die Geldpolitiker sind über die weiteren Schritte gespaltener Meinung. John Williams, Chef der regionalen Fed in New York, sprach sich am Dienstag für eine weitere Zinserhöhung aus, da die Fed bei der Inflationsbekämpfung noch nicht am Ziel sei.

Der Chef der Fed in Chicago, Austan Goolsbee, forderte von seinen Kollegen dagegen „Umsicht und Geduld“. Man müsse zunächst die Auswirkungen der Bankenkrise und die deutlich schärferen Kreditbedingungen beobachten. Es gebe große Unsicherheit darüber, wie sich die Probleme in der Finanzbranche weiter entwickeln. „Deshalb sollten wir vorsichtig sein“, betonte Goolsbee.

Fed-Chef Jerome Powell hatte sich nach dem vergangenen Zinsentscheid Mitte März alle Optionen offen gelassen. Weitere Zinserhöhungen könnten angemessen sein, seien jedoch nicht garantiert.

Märkte reagieren prompt

Neben den Inflationsdaten ist auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt relevant für die Entscheidung der Fed. Der hatte sich im März deutlich abgekühlt, allerdings nicht so stark, wie Ökonomen befürchtet hatten. Die Arbeitslosenquote fiel aber niedriger aus als erwartet. In Kombination mit der Inflation, die weiterhin über dem Zielwert von zwei Prozent liegt, spricht das also gegen eine baldige Zinspause.

Die Aussicht auf ein weniger striktes Vorgehen der Fed sorgt an den Aktienmärkten für Optimismus. Die Futures der wichtigsten US-Indizes drehten nach der Veröffentlichung ins Plus und signalisieren somit eine freundliche Eröffnung der US-Börsen. Der Dax sprang unmittelbar auf ein neues Jahreshoch von 15.827 Punkten, gab die Gewinne dann aber wieder ab.

Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe fiel unter die Marke von vier Prozent. Kurzfristige Anleihen reagieren besonders sensibel auf die Zinsentwicklung und ihre Aussichten. Zehnjährige Bonds warfen 3,362 Prozent ab. Der Dollar-Index, der den Wert der Währung ins Verhältnis zu anderen wichtigen Devisen setzt, gibt leicht nach.

