 Geldpolitik: Die Schweizer Notenbank hat die Inflation fast bezwungen - trotzdem hebt sie die Zinsen an

Die Schweiz hat als eins der wenigen Länder auf dem europäischen Kontinent kaum Probleme mit Inflation. Dennoch hält die Notenbank an einen strikten Kurs fest.

Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, will die SNB bei Bedarf am Devisenmarkt eingreifen. (Foto: IMAGO/Future Image) Schweizerische Nationalbank (SNB)

Zürich In der Schweiz herrscht eine Inflationsrate, von der die meisten anderen Länder auf dem europäischen Kontinent aktuell nur träumen können: 2,2 Prozent betrug die Teuerungsrate im Mai – Tendenz fallend. Doch obwohl die Schweizer Nationalbank (SNB) im Kampf gegen die Inflation deutlich erfolgreicher ist als etwa die Europäische Zentralbank, hält SNB-Präsident Thomas Jordan an seinem strikten Kurs fest. Am Donnerstag hob die Schweizer Notenbank die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent an.

Die Zinsen steigen damit weniger stark an als im März, als der Zinsschritt 0,5 Prozentunkte betrug. Doch für eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbank sei es noch zu früh, begründete Jordan den Schritt: „Es besteht die Gefahr, dass sich die Inflation über zwei Prozent verfestigt.“