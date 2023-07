Die Notenbank vollzieht die neunte Zinsanhebung in Folge. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hält sich für die nächsten Monate alle Optionen offen.

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zum neunten Mal die Leitzinsen im Euro-Raum erhöht. Das gab die Notenbank am Donnerstagnachmittag bekannt.

Anders als bei den vorherigen Ratssitzungen legte sich Notenbankchefin Christine Lagarde aber nicht auf weitere Zinserhöhungen danach fest. „Wir könnten die Zinsen anheben, wir könnten eine Pause machen“, sagte sie. „Was ich versichern kann, ist, dass wir nicht senken werden, das ist ein definitives Nein.“ Der weitere Kurs werde von den Wirtschaftsdaten abhängen.

Mit ihren Zinserhöhungen will die EZB die weiter hohe Inflation in der Euro-Zone dämpfen. In ihrem Statement hat die Notenbank dazu einen etwas anderen Ton angeschlagen. Darin heißt es, dass „einige Messgrößen Anzeichen einer Abschwächung“ der Inflation zeigen würden. Die Kerninflation sei aber insgesamt nach wie vor hoch. Beide Werte, Gesamtinflation und Kerninflation, lagen im Juni bei 5,5 Prozent. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Ratssitzung:

Was ändert sich bei den Zinsen?

