Geldpolitik Die Zinswende frisst die Gewinne der EZB auf

Frankfurt Lange Zeit waren Notenbanken eine Art Goldesel für die Finanzminister. Jahr für Jahr überwiesen sie Milliardenbeträge an die nationalen Haushalte in Europa.

Diese Zeiten sind vorerst vorbei, wie das aktuelle Ergebnis der Europäischen Zentralbank (EZB) für das vergangene Jahr zeigt. Die Notenbank erlitt einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro. Nur durch Auflösung von Rückstellungen in dieser Höhe weist sie insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Bereits 2021 war ihr Jahresüberschuss deutlich auf 192 Millionen Euro zusammengeschmolzen.

Grund für die aktuellen Verluste ist die Zinswende, die die Bilanzen der Notenbanken mit vielen Milliarden belastet. Die EZB ist dabei der Vorreiter, weil sie besonders früh ihre Zahlen vorlegt. Die Bundesbank und andere Notenbanken dürften aber ein ähnliches Schicksal erleiden. Ökonomen sehen dadurch ein Reputationsrisiko für die Währungshüter.

Der Chefvolkswirt der Schweizer Sarasin Bank, Karsten Junius, hält den Verlust der EZB zwar „zum aktuellen Zeitpunkt für unproblematisch“. Er fürchtet aber, dass ihr Ruf leiden könnte, falls sie „in den nächsten Jahren weitere Verluste schreibt und ihr Inflationsziel verletzen sollte“. Junius erwartet in den kommenden Jahren weitere negative Jahresergebnisse von der Notenbank.

Auch Frederik Ducrozet, Ökonom beim Schweizer Vermögensverwalter Pictet, fürchtet, dass politischer Druck auf die Notenbanken ausgeübt werden könnte, falls sie zu lange hohe Verluste machen. „Dies könnte Sorgen hinsichtlich der Unabhängigkeit der Notenbanken, aber auch ihrer Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpfer aufkommen lassen.“

Für Aufsehen hatte bereits die Schweizer Notenbank (SNB) gesorgt, die für 2022 einen Verlust von umgerechnet 133,6 Milliarden Euro vermeldet hat. Die Schweizer sind ein besonders extremer Fall, weil sie ein großes Portfolio ausländischer Aktien und Anleihen halten, deren Werte sie zu aktuellen Marktpreisen bilanzieren müssen. Aber auch die australische Notenbank vermeldete bereits einen Verlust.

Vor allem sinkende Anleihekurse treffen die Zentralbanken. Denn viele haben in großem Umfang Staatspapiere ihrer Heimatländer gekauft. Das gilt besonders für die EZB und die nationalen Notenbanken im Euro-Raum wie die Bundesbank. Entsprechend anfällig sind sie für Kursverluste. Zum Vergleich: Ein breiter Index von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Bonität hat im Jahr 2022 rund 17 Prozent an Wert verloren.

Die EZB, Bundesbank und Co. bilanzieren allerdings anders als die SNB ihre Anleihen nicht nach Marktpreisen. Dadurch sind diese Kursverluste noch gar nicht sichtbar.

Hinzu kommt aber, dass die Notenbanken durch die Anleihekäufe den Staaten langfristig Geld zu extrem günstigen Konditionen geliehen haben, zum Teil sogar zu Minuszinsen. Das heißt: Für diese Außenstände bekommen sie wenig Zinsen.

Höhere Zinsausgaben der Notenbanken

Auf der anderen Seite haben die Notenbanken sich aber Geld geliehen, weil Banken überschüssige Liquidität dort parken. Der hierfür fällige Einlagenzins lag Anfang 2022 im Euro-Raum noch bei minus 0,5 Prozent. Die Banken haben also eine Art Gebühr dafür bezahlt, dass sie überschüssige Liquidität bei der Notenbank geparkt haben. Inzwischen liegt der Einlagensatz bei 2,5 Prozent. Sie bekommen also einen deutlich positiven Zins.

Insgesamt führt das zu einem Missverhältnis: Die Einkünfte der Notenbanken aus den Zinsen von Staatsanleihen bleiben niedrig – die Zinsausgaben gegenüber den Banken steigen aber stark an. Das betrifft so zunächst die nationalen Notenbanken, bei denen die Geschäftsbanken ihre Konten haben. Aber die EZB selbst kauft auch Papiere und refinanziert das bei den nationalen Zentralbanken zu inzwischen ebenfalls höheren Zinsen. Daher steckt sie in derselben Klemme: höhere Zinsausgaben, aber immer noch niedrige entsprechende Einnahmen.

Zu Buche schlugen außerdem Abschreibungen auf Währungsreserven der EZB in US-Dollar. Dabei geht es zum Beispiel um von ihr gehaltene US-Staatsanleihen, wo sie Kursverluste anders als bei den europäischen Papieren direkt realisieren muss.

Insgesamt hat die EZB noch Puffer in ihrer Bilanz, um weitere Verluste abzufedern. Dazu zählen Rückstellungen über 6,6 Milliarden Euro und andere Reserven zur Deckung von Kursverlusten in Höhe von 36,1 Milliarden Euro. Ihr Eigenkapital beläuft sich auf 8,9 Milliarden Euro.

Sollten diese Puffer aufgebraucht werden, könnte sie ihr Eigenkapital erhöhen. In diesem Fall müssten ihr die nationalen Notenbanken entsprechend ihrem Anteil am Kapitalschlüssel zusätzliche Mittel geben. Zwingend nötig wäre das aber nicht. Denn anders als herkömmliche Unternehmen können Notenbanken nicht pleitegehen.

Für schlechte Zeiten 20 Milliarden Euro Rückstellungen hat die Bundesbank in den vergangenen Jahren aufgebaut.

Im Endeffekt sind die Regierungen die Leidtragenden des Gewinnausfalls. Zunächst hat er aber Folgen für die nationalen Notenbanken. Sie bekommen anders als in den Vorjahren keine Gewinnausschüttung. Die EZB schüttet ihre Jahresüberschüsse stets vollständig an die nationalen Notenbanken der Euro-Staaten aus. Mit dem Beitritt Kroatiens zur Währungsunion zum Jahresstart gehören inzwischen 20 nationale Notenbanken dazu.

In den kommenden Monaten dürften nun weitere Notenbanken aus dem Euro-Raum Verluste vermelden. So hat die belgische Notenbank bereits mitgeteilt, dass sie für 2022 damit rechnet. Auch der niederländische Notenbankchef Klaas Knot erklärte in einem Brief an die Finanzministerin, er erwarte wegen der Zinswende in den Jahren 2023 bis 2026 Verluste in Höhe von neun Milliarden Euro.

Bundesbank hat hohe Rückstellungen gebildet

Für Deutschland hat Bundesbank-Präsident Joachim Nagel dies ebenfalls in Aussicht gestellt. Er betonte auch, dass die deutsche Notenbank für diesen Fall vorgesorgt habe. In den vergangenen Jahren hat sie Rückstellungen im Umfang von rund 20 Milliarden Euro hierfür aufgebaut.

Der Effekt für 2022 sei noch relativ übersichtlich, weil die Zinsen erst ab Juli 2022 erhöht wurden. Die Rückstellungen würden dann aber sukzessive aufgebraucht in den Folgejahren. „Und wir werden Jahre haben, in denen die Bundesbank mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Verluste ausweisen wird.“

Die Bundesbank ist von Verlusten vermutlich etwas stärker betroffen als andere Notenbanken im Euro-Raum, weil sie Bundesanleihen hält, deren Rendite niedriger ist als zum Beispiel von Staatspapieren aus Italien, Spanien oder Griechenland.

Für die Bundesbank wäre es nicht das erste Mal, dass sie Verluste schreibt. In den 70er-Jahren gab es bereits sieben Jahre, wo dies der Fall war. Damals lag dies an der Freigabe der Wechselkurse nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems. Dies führte zu einer starken Aufwertung der D-Mark, wodurch Währungsreserven wie US-Staatsanleihen an Wert verloren.

