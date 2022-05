Geldpolitik Erster EZB-Vertreter hält Zinserhöhung um halben Prozentpunkt für möglich – Euro legt zu

Die Aussicht auf eine mögliche Zinswende verteuert die Gemeinschaftswährung. Zuvor hat sich EZB-Ratsmitglied Knot für eine Erhöhung ausgesprochen.

Amsterdam Die Möglichkeit rascherer Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) veranlasst Anleger zum Kauf von Euro. Die Gemeinschaftswährung verteuert sich um ein knappes Prozent auf 1,0527 Dollar. Zuvor hat sich EZB-Ratsmitglied Klaas Knot zur Zinswende geäußert.

Er rechnet für Juli mit einer Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt. Diese Annahme erscheine ihm realistisch, erklärte der Niederländer in einem Fernsehauftritt. Falls Daten jedoch in den nächsten Monaten darauf schließen ließen, dass die Inflation auf noch breiterer Basis stehe oder zulege, sei ein größerer Zinsschritt nicht ausgeschlossen.

„In diesem Fall wäre ein logischer nächster Schritt ein halber Prozentpunkt“, fügte er hinzu. Knot ist der erste EZB-Vertreter, der einen Zinsschritt in diesem Umfang ins Spiel bringt. Die EZB hatte in der Vergangenheit betont, dass sie bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik schrittweise vorgehen will.

In den USA hat die Notenbank Federal Reserve die Zinsen zuletzt Anfang Mai ebenfalls um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Dort liegt der Leitzins inzwischen im Korridor von 0,75 bis einem Prozent.

Im Euroraum liegt der für die Geldpolitik entscheidende Einlagenzins derzeit bei minus 0,5 Prozent. Das heißt: Banken müssen für überschüssige Gelder, die sie bei der Notenbank halten, Minuszinsen zahlen. Mehrere Währungshüter haben bereits eine Zinswende für Juli ins Auge gefasst. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde könnten die Anleihezukäufe der Notenbank im dritten Quartal auslaufen und eine erste Zinserhöhung „einige Wochen später" folgen. Ähnlich äußerten sich eine Reihe anderer Ratsvertreter. 90 Prozent der von Reuters befragten Volkswirte gehen davon aus, dass der Einlagesatz Ende des Jahres bei null oder höher liegen wird.