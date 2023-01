Geldpolitik Ex-EZB-Vize Constâncio erwartet einen schnellen Rückgang der Inflation – sieht aber zwei Risiken

Frankfurt Vítor Constâncio zeigt sich mit Blick auf die Teuerung im Euro-Raum als Optimist. „Die Preise für Energie und Lebensmittel sind bereits stark gesunken, und die machen hier rund zwei Drittel der Inflation aus“, erklärt der Portugiese, der 2010 bis 2018 Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) war. „Europa profitiert von diesen Preisrückgängen weitaus stärker als die USA, wo Energie und Lebensmittel nur knapp ein Drittel der Inflation bewirken“, betont er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Seine Schlussfolgerung daher: „Ich erwarte hier einen schnellen Rückgang der Inflation.“

Im Dezember hatte die Teuerungsrate im Euro-Raum bei 9,2 Prozent gelegen, nach einem Höhepunkt von 10,6 Prozent im Oktober. Die Kerninflation, bei der Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert werden, stieg im Dezember leicht auf 5,2 Prozent an. Wenn man indirekte Energiekosten in verschiedenen Branchen auch herausnimmt, ergibt sich aber ein Wert von rund vier Prozent, der laut Constâncio die „breite, hausgemachte Preissteigerung besser“ repräsentiert. An diesem Mittwoch wird das europäische Statistikamt Eurostat eine erste Schätzung für die Teuerung im Januar in der Euro-Zone veröffentlichen.

Der Ökonom erwartet, dass die Inflation Ende des laufenden Jahres bei rund drei Prozent liegen wird. Für 2024 hält er die Prognose der EZB für deutlich zu hoch: Die Notenbank erwartet, unter anderem wegen des Auslaufens staatlicher Hilfen zur Dämpfung der Energiepreise, einen Wert von 3,4 Prozent.

Constâncio hält dagegen das Resultat von 2,3 Prozent einer Expertenumfrage des Nachrichtendienstes Bloomberg für „realistischer“. Damit liegt er auf einer ähnlichen Linie wie Olivier Blanchard. Der ehemalige Chefökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF) erwartet, dass die Inflation im kommenden Jahr kein großes Thema mehr sein wird.

Gleichwohl sieht Constâncio zwei Risiken für die Preisentwicklung. Zum einen könnte die Öffnung Chinas nach dem harten Covid-Lockdown die Energienachfrage und damit die Preise wieder anziehen lassen. Er glaubt aber, dass dieser Effekt durch die deutlich schwächere Wirtschaftsentwicklung in den USA, Europa und den Schwellenländern ausgeglichen würde. Außerdem sei China ohnehin weit von Wachstumsraten von bis zu acht Prozent in den vergangenen Jahrzehnten entfernt.

Zum anderen wären zu stark steigende Löhne ein Risiko – dafür sieht Constâncio derzeit aber keine Anzeichen: „Im Euro-Raum haben sie sich bis einschließlich September nur um knapp drei Prozent erhöht, also weit weniger als die Preise.“

Constâncio plädiert für vorausschauendes Handeln

Mit Blick auf die Zinsentscheidung der EZB an diesem Donnerstag und danach hofft der ehemalige Vizechef, dass die Zentralbank vorausschauend handeln wird. Andernfalls, fürchtet er, könnte es zu unnötig starken Zinserhöhungen kommen. „Mit der Aussicht auf eine Rezession und einen längeren Krieg in der Ukraine sollte man unnötige Risiken vermeiden.“ Ähnlich hatte sich kürzlich der italienische EZB-Direktor Fabio Panetta geäußert.

Constâncio erklärt: „Geldpolitik muss aus zwei Gründen immer nach vorn schauen. Einmal, weil sie nur mit Verzögerung wirkt. Und zum Zweiten, weil sie ihr Inflationsziel von zwei Prozent erst mittelfristig erreichen will.“ Bei diesem Wert sieht die Notenbank Preisstabilität.

Seiner Meinung nach sollte die EZB bei einem Einlagenzins von 3,0 oder 3,25 Prozent „erst einmal abwarten, ob sich die Preise entsprechend den Konsensschätzungen entwickeln“. Weil dieser Zins zurzeit bei 2,0 Prozent liegt, ist damit allerdings noch etwas Spielraum gegeben.

Einige Ökonomen sehen die hohe Staatsverschuldung als wichtigen Faktor, der die Inflation aktuell antreibt. Sie argumentieren, dass die dadurch hervorgerufene zusätzliche Nachfrage bei einem relativ starren Angebot zu höheren Preisen führt.

Constâncio teilt diese Befürchtungen nicht. Er bezieht sich auf Schätzungen der Haushaltsdefizite durch die EU-Kommission. Danach sind im Euro-Raum für 2023 etwa 3,7 Prozent und für 2024 dann 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erwarten. Für das Primärdefizit, bei dem die Zinskosten ausgeklammert sind, rechnet sie mit einem Rückgang auf 1,3 Prozent bis 2024. „Mit solchen Defiziten wird die Nachfrage nicht so angeheizt, dass das zur Inflation beiträgt.“

Allerdings warnt er davor, die wirtschaftliche Entwicklung zu optimistisch einzuschätzen. „Ich glaube, wir werden 2023 zumindest eine technische Rezession sehen, also einen Rückgang über zwei Quartale, auch wenn der Ausgang für das ganze Jahr ungewisser geworden ist.“

Zwar ist die Wirtschaft im Euro-Raum im vierten Quartal des vergangenen Jahres mit 0,1 Prozent noch überraschend leicht gewachsen, wie Eurostat am Dienstag mitteilte. Im Vorquartal hatte die Konjunktur aber noch um 0,3 Prozent zugelegt.

In den USA, wo es detailliertere Daten gibt als in Europa, ist die technische Rezession dem Portugiesen zufolge bereits abzusehen. Constâncio verweist auf die Inversion der Zinskurve: Die Rendite dreimonatiger US-Staatsanleihen liegt mehr als einen Prozentpunkt über der zehnjähriger Anleihen. So eine Inversion bringt die Erwartung eines künftigen Zinsrückgangs zum Ausdruck, der von einer Rezession ausgelöst wird. Im Falle einer schrumpfenden Wirtschaft ist eher damit zu rechnen, dass die Notenbank die Wirtschaft wieder stützt. Constâncio verweist darauf, dass die aktuelle Zinsdifferenz besonders groß ist. „Dies ist im historischen Maßstab extrem und hat immer in einer Rezession geendet.“

Er sieht zudem einen weiteren Vorboten wirtschaftlicher Schwäche. „In den USA sind die Hausverkäufe auf einen niedrigeren Wert gefallen als in der Rezession der Jahre 2008 und 2009.“ Im Euro-Raum sieht er das Problem, dass in einigen Ländern im Süden, aber zum Beispiel auch in Finnland indexierte Bauzinsen üblich sind, deren Entwicklung direkt an den Leitzins gekoppelt ist. „Für die haben sich die Finanzierungskosten seit Juni extrem verteuert, und die Nachfrage nach Wohnraum sinkt“, so Constâncio. Im Euro-Raum sei zudem die Beschäftigung im Bausektor neun Monate in Folge gefallen.

Auch beim Bilanzabbau mahnt Constâncio zur Vorsicht

Zurückhaltend äußert sich der ehemalige EZB-Vize zum geplanten Abbau der Bilanzsumme der Notenbank, die auch schon zu seiner Amtszeit durch massive Anleihekäufe aufgebaut wurde. Seit 2015 hat die EZB in großem Umfang Staatspapiere der Euro-Länder gekauft, wodurch die Bilanz immer größer wurde. Die Notenbank hat angekündigt, ihren Anleihebestand ab März um 15 Milliarden Euro pro Monat zu reduzieren, indem sie auslaufende Papiere nicht mehr vollständig durch Neukäufe ersetzt.

Für die Zeit ab Juli soll dann neu über das Tempo entschieden werden. Aber Constâncio glaubt nicht, dass dieser Abbau später beschleunigt werden sollte. Er nennt ihn „eine unvermeidliche Normalisierung der Geldpolitik, die jedoch sorgfältig ablaufen muss“.

15 Milliarden Euro entsprächen rund 50 Prozent der jeweils auslaufenden Anleihen. „Das ist nicht wenig“, betont er. Hinzu komme, dass die Bilanzsumme auch wegen der Rückführung der unter dem Kürzel TLTRO bekannten vergünstigten Kredite an die Geschäftsbanken sinke. Sein Fazit: „Für das laufende Jahr ist so mit einer Schrumpfung der Bilanz um rund 1,5 Billionen Euro zu rechnen, was mehr ist als bei der Fed in den USA.“

Klar ist aus Constâncios Sicht, dass die Bilanz nicht mehr auf das Maß vor dem Aufbau schrumpfen soll: „Vorläufig könnte ich mir für die EZB einen Wert von etwa drei Billionen Euro vorstellen, um die aktuelle Art der Umsetzung der Geldpolitik beizubehalten, die seit Oktober 2008 gilt.“

Traditionell haben die Notenbanken die Liquidität knappgehalten und bei Bedarf den Geschäftsbanken kurzfristig Geld geliehen – über diesen Mechanismus wurde der Leitzins gesteuert. Seit 2008 sind sie dazu übergegangen, reichlich Liquidität in den Markt zu pumpen, die die Geschäftsbanken dann wieder bei ihr anlegen. Auf diese Weise kann die Notenbank durch den Zins, den sie Banken vergütet, eine Untergrenze für den Geldmarktzins festsetzen. Dieses neue Verfahren sei „viel einfacher und sicherer“ als das frühere, sagt Constâncio, weil dabei der Liquiditätsbedarf der Banken nicht geschätzt werden müsse.

Programm für hochverschuldete Länder steht in der Kritik

Mit dem weitgehenden Stopp der Anleihekäufe kommt auch ein anderes Thema wieder hoch: die Frage, wie die EZB hochverschuldete Euro-Länder wie Italien unterstützen kann. Die EZB hat unter dem Kürzel TPI deswegen ein neues Programm gestartet, das ihr unter bestimmten Bedingungen gezielte Anleihekäufe ermöglicht, wenn die Renditen eines einzelnen Landes – und damit auch die Finanzierungskosten – sprunghaft steigen. Das stößt zum Teil auf Kritik, weil so die Geldpolitik noch stärker mit der Finanzpolitik vermischt wird.

Constâncio sagt aber: „Das ist ein gutes Programm. Idealerweise sorgt seine Verfügbarkeit dafür, dass es nie eingesetzt werden muss, ähnlich wie bei dem älteren OMT-Programm, das weiter existiert, sodass eine mehrfache Absicherung gegeben ist. Es hilft schon, wenn die Märkte wissen, dass es bereitsteht.“

Er glaubt nicht, dass TPI die EZB noch stärker politisiert als das ältere OMT-Programm, das ein Eingreifen der Notenbank an weitaus härtere Bedingungen knüpft. In beiden Fällen, argumentiert er, werde sich die EU-Kommission in erster Linie ein Urteil bilden, ob ein Land die fiskalischen Regeln einhält. Das sei eine wichtige erste Einschätzung.

Und in beiden Fällen, TPI und OMT, müsse letztlich doch die EZB entscheiden, ob sie eingreift. Er stellt klar: „Letztlich geht es immer nur darum, eine reine Liquiditätskrise unter dem Druck der Märkte zu vermeiden, wenn das Land die europäischen Haushaltsregeln einhält und somit eine tragfähige Verschuldung aufweist.“

