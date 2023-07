Geldpolitik Ex-Fed-Chef Ben Bernanke hilf Bank of England bei Prognosen

Die Bank of England liegt mit ihren Prognosen manchmal daneben. Nun soll der frühere Fed-Chef Ben Bernanke die Vorhersagen verbessern.

Ben Bernanke soll der Bank of England dabei helfen, bessere Prognose zu treffen. (Foto: AP) Ben Bernanke

London Die Bank of England (BoE) holt sich mit dem früheren US-Notenbankchef Ben Bernanke Expertise von außen, um ihre nicht immer treffsicheren Prognosen zu verbessern. Ziel der Überprüfung sei es, die Vorhersagen „in Zeiten der Unsicherheit“ weiterzuentwickeln, teilte die Notenbank am Freitag mit. Bernanke wurde voriges Jahr mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Er hatte die USA als Notenbankchef durch die Weltfinanzkrise sowie die anschließende Rezession gesteuert und die Wirtschaft mit seiner lockeren Geldpolitik schließlich wieder auf Wachstumskurs gebracht. Er wird in seinem neuen Amt von einer Abteilung der BoE unterstützt. Er soll im Frühjahr 2024 zum Abschluss der Prüfung Bericht erstatten.

Die britische Wirtschaft war laut der Notenbank einer Reihe beispielloser und unvorhersehbarer Schocks ausgesetzt. „Die Überprüfung wird es uns ermöglichen, einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, wo sich unsere Prozesse an eine Welt anpassen müssen, in der wir zunehmend mit erheblicher Unsicherheit konfrontiert sind“, sagte Zentralbankchef Andrew Bailey. BoE-Chefökonom Huw Pill räumte jüngst ein, dass sich die wichtigsten Prognosemodelle der Zentralbank auf Daten der vergangenen 30 Jahre konzentrierten, als die Inflation allgemein niedrig war. Ältere Daten – die Zeiträume abdeckten, in denen die Inflation üblicherweise höher war – seien schwer zu integrieren, da sich die Struktur der Wirtschaft erheblich verändert habe. Dies mache es schwierig vorherzusagen, wie schnell die Inflation jetzt sinken werde. Die Notenbank war im Parlament in die Kritik geraten, da sie das Ausmaß des letztjährigen Inflationsanstiegs nicht kommen sah und mit ihren Prognosen daneben lag. Die Teuerungsrate erreichte mit 11,1 Prozent ein 41-Jahres-Hoch. Mehr: Inflationsrate in Deutschland sinkt im Juli leicht auf 6,2 Prozent