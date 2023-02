Geldpolitik EZB-Chefin Lagarde bekräftigt nächsten Zinsschritt – Unterstützung von Nagel

Christine Lagarde stellt vor dem Europaparlament eine erneute Zinserhöhung in Aussicht. Für Debatten sorgt der Umfang der Anleihekäufe der Notenbank.

Lagarde rechnet mit einer erneuten Zinserhöhung im März. (Foto: AP) EZB-Chefin Christine Lagarde

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) will an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten. Der Preisdruck sei nach wie vor stark, und die Kerninflation, in der schwankende Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, sei immer noch hoch, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwochabend im Europaparlament.

„Angesichts des zugrunde liegenden Inflationsdrucks haben wir vor, die Zinssätze auf unserer nächsten Sitzung im März um weitere 50 Basispunkte zu erhöhen. Wir werden dann den weiteren Kurs unserer Geldpolitik bewerten“, führte sie aus.

Aktuell liegt der Leitzins in der Euro-Zone bei 3,0 Prozent. Die nächste Ratssitzung der EZB ist am 16. März.

Bei der Neubewertung der Situation geht es vor allem darum, ob und in welchem Umfang die Zinsen auch nach der Märzsitzung steigen sollen. Zudem legt die EZB neue Prognosen für die Inflationsentwicklung vor. Im Januar ist die Teuerungsrate im Euro-Raum auf 8,5 Prozent gesunken, nach zuvor 9,2 Prozent.

EZB-Präsidentin Lagarde über die aktuelle Inflation: „Das ist viel zu hoch, daran besteht kein Zweifel“ Lagarde sagte gegenüber den Abgeordneten: „Das ist viel zu hoch, daran besteht kein Zweifel.“ Laut der EZB-Chefin steigen die Löhne inzwischen schneller, unterstützt durch eine robuste Beschäftigungsdynamik. Bisher gebe es „keine klaren Anzeichen dafür, dass eine sich selbst unterstützende Lohn-Preis-Spirale entsteht, aber das könnte natürlich geschehen“. Die Kerninflation liegt mit 5,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit der Gründung des Euros. Die Verfechter einer straffen Geldpolitik sehen dies als wichtiges Argument für weitere deutliche Zinserhöhungen. Dazu zählt auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. „Ich sehe aus heutiger Sicht nicht, dass die Inflationsraten, insbesondere bei der Kerninflationsrate, sich so stark zurückbilden sollten, dass diese Wegstrecke dann beendet sein würde nach März“, sagte er am Donnerstag auf einer Veranstaltung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Da werde noch einiges zu tun sein. Da die Inflation sehr hartnäckig sei, müsse die Notenbank noch deutlich hartnäckiger sein. Dagegen sprach sich EZB-Direktor Fabio Panetta am Donnerstag für künftig kleinere Zinsschritte aus. Man müsse inzwischen neben dem Risiko, zu wenig zu unternehmen, auch das Risiko in den Blick nehmen, die Geldpolitik zu stark zu straffen, sagte er. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters erwarten die meisten befragten Volkswirte in diesem Jahr noch mindestens zwei Zinserhöhungen der EZB. Unterdessen sprach sich Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer gegenüber der „Bild“-Zeitung dafür aus, dass die EZB ihren Bestand an Anleihen der Euro-Staaten schneller abbauen sollte als bisher geplant. Seit Sommer vergangenen Jahres kauft die Notenbank keine zusätzlichen Staatspapiere mehr. Sie ersetzt aber noch alle auslaufenden Anleihen aus ihrem Bestand. Ab März will sie nur noch einen Teil der auslaufenden Papiere ersetzen und so ihren Anleihebestand um monatlich 15 Milliarden Euro reduzieren. Diese Regelung ist zunächst bis Juni befristet. Aus Sicht von Krämer geht dies nicht weit genug. Er fordert: „Die EZB sollte gar keine Anleihen mehr kaufen.“ Mit Material von Nachrichtenagenturen Mehr: EZB-Ratsmitglied De Cos: Inflation könnte schneller sinken