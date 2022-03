Geldpolitik EZB-Chefin Lagarde sieht dauerhaft veränderte Inflationsdynamik

Die Notenbankchefin hält es für unwahrscheinlich, dass sich die Preise bald wieder wie vor der Pandemie entwickeln. Zudem warnt Lagarde vor Risiken durch den Krieg in der Ukraine.

Die EZB werde sicherstellen, dass die Geldpolitik reibungslos umgesetzt werde. (Foto: dpa) EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Frankfurt Lange hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde die hohe Inflation im Euro-Raum als vorübergehendes Phänomen bezeichnet. Seit einiger Zeit jedoch hat sie ihre Wortwahl geändert und meidet diese Beschreibung.

„Es ist unwahrscheinlich, dass wir zu derselben Inflationsdynamik zurückkehren, die wir vor der Pandemie erlebt haben“, sagte sie am Donnerstag in ihrer Rede auf der jährlichen Konferenz „The ECB and its watchers“ in Frankfurt. Aus diesem Grund habe sich die Europäische Zentralbank (EZB) entschieden, ihre Anleihezukäufe schneller zu reduzieren als ursprünglich geplant.

Die Frage, ob die aktuell sehr hohe Inflation im Euro-Raum, die im Februar bei 5,9 Prozent lag, auf Sondereffekte durch die Pandemie zurückzuführen ist oder länger anhalten wird, ist unter Ökonomen umstritten.