Geldpolitik EZB-Direktorin Schnabel fordert umfangreiche Zinsschritte

Stockholm Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Zinsen laut Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel noch viel weiter anheben müssen. Die Inflation im Euroraum ist zwar gesunken, hat aber gerade erst wieder einstelliges Niveau erreicht.

„Die Zinsen müssen immer noch deutlich und stetig steigen, um ein Niveau zu erreichen, das ausreichend restriktiv ist, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu unserem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu gewährleisten“, sagte Schnabel am Dienstag auf einer Konferenz der schwedischen Riksbank in Stockholm. „Von selbst wird die Inflation nicht nachlassen.“

Von den Rekorden des vergangenen Jahres hat sich die Gesamtinflation zwar zurückentwickelt. Die EZB-Räte beharren dennoch darauf, dass die Geldpolitik weiter gestrafft werden muss, um die ausufernde Kerninflation in den Griff zu bekommen. Letztere hat im Dezember einen Rekordwert erreicht.

Dabei hilft der EZB, dass die derzeitigen Konjunkturentwicklung die die Erwartungen übertreffen. Die Investmentbank Goldman Sachs hat gerade die Prognose für die Eurozone aktualisiert und geht nun davon aus, dass eine Rezession vermieden werden kann.

Schnabel wies Kritik zurück, dass höhere Zinsen den grünen Wandel in Europa erschweren, indem sie die notwendigen Investitionen verteuerten. „Während höhere Kreditkosten die Finanzierung erneuerbarer Energien und grüner Technologien verteuern, wäre es irreführend, höhere Zinsen als Sündenbock für eine weitere Verzögerung des grünen Wandels zu benutzen“, so die EZB-Direktorin.

EZB muss grüner werden

Dennoch müsse sich die EZB aus Sicht der Direktorin, um in der Geldpolitik grüner zu werden. Die bisherigen Maßnahmen blieben noch hinter den Pariser Klimazielen zurück, sagte Schnabel. Sie reichten nicht aus, um einen Pfad der Dekarbonisierung zu gewährleisten, der mit einer CO2-Neutralität der EZB-Tätigkeiten bis 2050 vereinbar sei.

Schnabel hat dabei insbesondere die massiven Anleihenbestände der EZB im Blick. „Das Pariser Abkommen erfordert einen stabilen Dekarbonisierungspfad in unserem Portfolio, unabhängig von unserem geldpolitischen Kurs oder den individuellen Schritten der Unternehmen“, führte sie aus. Die Notenbank solle beispielsweise in Betracht ziehen, das Anleihen-Portfolio aktiv in Richtung umweltfreundlicherer Bond-Emittenten umzuschichten.

Um den Bestand an Staatsanleihen grüner zu gestalten, nannte Schnabel zwei Optionen. „Eine ist, den Anteil der von supranationalen Institutionen und Agenturen begebenen Anleihen zu erhöhen.“ Denn ein größerer Teil ihrer Anleihen sei bereits grün. Ein zweite Option sei, den Bestand an Staatsanleihen in Richtung mehr grüner Staatsbonds umzuschichten, da die Regierungen ihr Angebot an solchen Papieren ausweiten.

