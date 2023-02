Geldpolitik EZB erhöht Leitzinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte

Im Kampf gegen die Inflation hebt die Notenbank die Zinsen erneut an. Auch für die nächste Sitzung Mitte März gibt die EZB die Richtung vor.

Die Notenbank hebt erneut die Leitzinsen an. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Zinsen im Euro-Raum weiter. Sie hebt den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent an. Der zurzeit noch wichtigere Zins, den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekommen, steigt von 2,0 auf 2,5 Prozent. Das gab die Notenbank am Donnerstagnachmittag bekannt. Außerdem erklärte die EZB, das Zinsniveau auch im März um 0,5 Prozentpunkte anheben zu wollen.

Experten und Investoren hatten mit einer Erhöhung in diesem Umfang gerechnet. Der Zinsschritt fällt damit so stark aus wie schon im Dezember. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte nach der damaligen Entscheidung mehrere Zinserhöhungen in diesem Umfang in Aussicht gestellt.