Geldpolitik EZB hält außerordentliche Ratssitzung ab – Verkaufswelle bei Anleihen schafft Unruhe

Die EZB hält im Laufe des Tages eine Sondersitzung ab, „um die aktuellen Marktbedingungen zu diskutieren“. Die massiven Verkäufe an den Anleihemärkten beunruhigen die Notenbanker.

Die EZB hatte am Donnerstag eine Reihe von Zinserhöhungen angekündigt. Seitdem sind die Anleiherenditen stark gestiegen. (Foto: dpa) Europäischen Zentralbank

Frankfurt Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) halten an diesem Mittwoch eine außerordentliche Ratssitzung ab, um die Folgen der jüngsten Verkaufswelle am Anleihenmarkt zu erörtern. „Der EZB-Rat wird am Mittwoch eine Ad-hoc-Sitzung abhalten, um die aktuellen Marktbedingungen zu diskutieren“, sagte ein Sprecher der Euro-Notenbank am Mittwoch. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Die EZB hatte am Donnerstag eine Reihe von Zinserhöhungen angekündigt. Seitdem sind die Anleiherenditen stark gestiegen. Der Renditeabstand (Spread) zwischen den Staatsanleihen Deutschlands und denen höher verschuldeter südlicher Euro-Länder, insbesondere Italien, war auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen.

Der Zinssatz einer griechischen Staatsanleihe mit zehnjähriger Laufzeit liegt mittlerweile bei 4,7 Prozent, der Spread (Zinsdifferenz zum deutschen Pendant) bei 395 Basispunkten. Das sorgt für ein Dilemma bei der EZB. Einerseits muss sie die Inflation bekämpfen. Andererseits muss sie schauen, welche hohe Zinssätze sie den stark verschuldeten Staaten wie Griechenland zumuten kann.

Die Rendite der zehnjährigen Papiere des Landes fällt im Gegenzug um fast 18 Basispunkte auf 4,03 Prozent. Der Euro steigt um 0,5 Prozent auf 1,0461 Dollar.

