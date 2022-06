Geldpolitik EZB kündigt neues Mittel gegen mögliche Euro-Krisen an

Frankfurt Die Europäische Zentralbank hat nach einer außerordentlichen Sitzung ihres geldpolitischen Rats erneut ihre Bereitschaft bekräftigt, für den Zusammenhalt der Eurozone zu sorgen. Allerdings legte sie keinerlei neuen Vorschläge zu dem Thema vor. In einem Statement hieß es lediglich, der Rat habe die „relevanten Gremien“ beauftragt, „beschleunigt“ ein Konzept für ein neues „Instrument“ zu erarbeiten, mit dem eine „Fragmentierung“ der Währungszone verhindert werden könne. Ansonsten wiederholte die EZB lediglich, Anleihekäufe unter dem Notfallprogramm PEPP könnten flexibel eingesetzt werden. Unter PEPP, das wegen der Corona-Pandemie geschaffen wurde, gibt es zwar keine Netto-Zukäufe mehr, aber auslaufende Papiere werden bis auf weiteres ersetzt.

An den Anleihemärkten zeigte sich nach der Ankündigung eine leichte Enttäuschung, nachdem die Nachricht über das Treffen der Geldpolitiker zunächst für Aufwind gesorgt hatte. Die Kurse lagen zwar nach dem Statement der EZB immer noch über dem Stand des Vortags, aber nicht mehr ganz so deutlich wie noch am Mittag. Spiegelbildlich dazu stiegen auch die Renditen wieder über ihre Tagestiefs. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihe, die noch am Dienstag auf fast 4,2 Prozent gestiegen war, lag am Nachmittag bei 3,9 Prozent, zwischenzeitlich war sie sogar auf 3,6 Prozent gesunken. Selbst damit lag immer noch auf dem Niveau von Januar 2014.



Bei zehnjährigen spanischen und portugiesische Anleihen lag die Rendite zuletzt je 0,2 Prozentpunkte unter dem Stand des Vortags bei rund 2,9 Prozent. Um knapp 0,1 Prozentpunkt sank die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe auf etwas unter 1,7 Prozent. Noch deutlicher war der Renditerückgang bei zehnjährigen griechischen Anleihen um mehr als 0,4 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Bislang kaufte die EZB wegen der immer noch schlechten Bonität Griechenlands keine Anleihen des Landes.

Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Anleihe Spezialisten Nordix, hatte schon im Vorfeld damit gerechnet, dass die Märkte etwas verschnupft auf die Ankündigung der EZB reagieren würden, nur die Reinvestitionen auslaufender Anleihen fein zu justieren. Die EZB hätte seiner Meinung nach deutlicher liefern müssen – etwa durch eine Wiederaufnahme der bestehenden Anleihekaufprogramme auch in Form von „ganz neuen Maßnahmen“.

„Wunsch: EZB sollte keine Details nennen“

Nach Meinung von Ralf Umlauf, einem Anleiheanalysten bei der Helaba, bieten dagegen die über 1,6 Billionen Euro, die die EZB im Rahmen des Anleihekaufprogramms PEPP in Euro-Staatsanleihen investiert hat, über Ersatzkäufe „erhebliches Potenzial zur Beeinflussung des europäischen Marktes, ohne der geldpolitischen Ausrichtung und den EZB-Zinsentscheidungen entgegenzuwirken“. Allerdings meint auch Umlauf, dass Investoren seit dem Morgen auf ein konkretes Agieren der EZB gesetzt hatten.

Hintergrund der Diskussionen sind die in den vergangenen Tagen gestiegenen Risikoaufschläge (Spreads) für höher verschuldete Euro-Staaten. Rainer Guntermann, Anleihestratege der Commerzbank, spricht von einem „brutalen Ausverkauf“ an den Anleihemärkten. Die Risikoaufschläge spiegeln die Sorge wider, dass mit der Straffung der Geldpolitik die Unterstützung für diese Länder nachlassen könnte.

Der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch erklärte mit Blick auf die außerordentliche Sitzung. „Die meisten von uns – wahrscheinlich sogar alle – sind sehr offen dafür, etwas zu tun, wenn es klar genug ist, dass es ein Problem der Überreaktion der Märkte oder der ungerechtfertigten Fragmentierung gibt.“

Die Notenbanker sollten laut Wunsch jedoch darauf achten, bei den Regierungen nicht zu sehr den Eindruck zu erwecken, dass sie ihnen in jeder noch so unangenehmen Situation sofort zur Hilfe zu eilen werden. Außerdem bestehe, die Gefahr, „dass man an Flexibilität verliert, wenn man ein neues Instrument zu genau festlegt.“ Von daher solle die EZB zunächst nicht zu sehr ins Detail gehen.

Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat in dieser Woche in Frankreich vor Studenten eine Rede zu dem Thema gehalten und dabei einen „grenzenlosen“ Einsatz gegen eine „Fragmentierung“ der Währungsunion versprochen, wenn es zu spekulativ getriebenen Spreads kommen sollte, die durch fundamentale Daten nicht zu rechtfertigen seien. Schnabel hatte zuletzt, auch im Gespräch mit dem Handelsblatt, immer wieder betont, steigende Renditen seien ökonomisch zum Beispiel für Italien zunächst nicht bedrohlich, weil die Regierung sich sehr langfristig finanziert und damit entsprechend günstige Konditionen gesichert habe.

Salvini: „EZB-Attacke auf Italien“

Viele Beobachter hatten schon für die Sitzung am vergangenen Donnerstag die Bekanntgabe eines neuen „Instruments“ erwartet. Weil dann nichts dergleichen kam, gab es Kritik in der italienischen Presse und der Politik. Der bekannte Oppositionspolitiker Matteo Salvini sprach sogar von einer „Attacke“ der EZB auf Italien. Bisher galt Mario Draghi, der italienische Premier und Vorgänger Lagardes an der EZB-Spitze, als eine Art Bollwerk gegen spekulative Angriffe der Investoren. Jetzt, so sehen es auch italienische Medien wie etwa „Il Tempo“, ist dieses Vertrauen in ihn zumindest brüchiger geworden.

Schnabel hatte in ihrer Rede auch keine Details zu einem möglichen Instrument genannt. Sie betonte in erster Linie die Entschlossenheit der EZB mit Formulierungen, die sehr an die berühmte Rede Draghis vor rund zwölf Jahren erinnern, er werde den Euro-Raum zusammenhalten, „was immer auch es kostet“. Damals wurde ein Programm unter dem Kürzel OMT geschaffen, das unter hohen Auflagen den gezielten Kauf der Staatsanleihen einzelner Länder erlaubt.

Es schreckte relativ erfolgreich Investoren von spekulativen Attacken auf einzelne Euro-Länder ab, wurde aber noch nie tatsächlich aktiviert, weil die Regierungen sich de facto dem Europäischen Rettungsschirm unterstellen müssen und diese Schmach scheuen. Schnabel deutet in ihrer Rede vage an, ein neues „Instrument“ könne nicht ganz ohne Auflagen daherkommen wie das Notfallprogramm PEPP, aber wahrscheinlich auch nicht an so starke Bedingungen geknüpft sein wie PEPP.

