Geldpolitik EZB mit Zinsschritten wohl noch nicht am Ende: Ratsmitglieder

Die EZB-Ratsmitglieder Robert Holzmann und Martins Kazaks sehen Bedarf für weitere Leitzinserhöhungen. Eine moderate Rezession könne die Folge sein, aber ein Ende der Inflation sei wichtiger.

Einige Marktvertreter wetten bereits auf eine Leitzins-Straffung um 130 Basispunkte. (Foto: dpa) Zentrale der EZB in Frankfurt

Wien Die Europäische Zentralbank würde gegebenenfalls eine moderate Rezession in Kauf nehmen müssen, um den Preisdruck einzudämmen, sagte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann. „Wir hoffen, dass das nicht notwendig sein wird“, so der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank am Sonntag in der Nachrichtensendung ZiB 2.

Derzeit liege die langfristige Inflationserwartung nur leicht über der Marke von zwei Prozent. Jedoch gebe es „einige Hinweise, dass das stärker steigen könnte“.

Die Währungshüter des Euroraums haben in diesem Monat die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt und damit mehr als erwartet erhöht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat angekündigt, mit der Straffung fortzufahren, bis die Inflation wieder das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank erreicht hat.

Holzmann zufolge wird das Ausmaß einer Zinserhöhung im September von der Entwicklung der Wirtschaftsaussichten abhängen. Es könne eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte geben, eine größere oder eine kleinere.

EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks äußerte sich in einem Interview in Frankfurt ähnlich: „Ich würde nicht sagen, dass es das war mit dem Frontloading. Ich würde sagen, dass der Zinsschritt im September auch ziemlich deutlich ausfallen muss“, sagte Kazaks, der als einer der falkenhaftesten EZB-Notenbanker gilt. Kazaks: EZB soll nicht einfach der Fed folgen Auf die Frage, ob beim nächsten Mal ein noch größerer Schritt von 75 Basispunkten möglich sei, wie ihn die Federal Reserve im Juni vorgenommen hat, forderte Kazaks die Ratsmitglieder auf, sich alles offen zu halten. „Angesichts der Ungewissheit, der Inflationsdynamik und des Risikos der Persistenz würde ich sagen, dass wir natürlich offen für Diskussionen sein sollten“, sagte er. Dabei sollte die EZB jedoch nicht einfach der Fed folgen. Kazaks ist Leiter der lettischen Zentralbank. In seinem Land liegt die Inflation aktuell bei über 20 Prozent. Zu möglichen Szenarien für die Oktobersitzung des EZB-Rates wollte sich Kazaks nicht äußern. Er habe aber „keine größeren Einwände“ gegen die jüngsten Markterwartungen, die auf eine Straffung um 150 Basispunkte bis Juni nächsten Jahres hinauslaufen. Diese Zinswetten wurden inzwischen auf etwa 130 Basispunkte reduziert. „Es gibt erhebliche Abwärtsrisiken, die nicht Teil des Basisszenarios sind“, sagte er. Holzmann verteidigte das Transmission Protection Instrument (TPI) der EZB, mit dem gegebenenfalls Turbulenzen auf den Anleihemärkten der Eurozone verhindert werden sollen. Die Europäische Zentralbank hatte das neue Kriseninstrument in ihrer Ratssitzung Mitte Juli beschlossen. Das Instrument sei nötig, weil „wir eine unvollständige Währungsunion haben, weil wir keinen zentralen Finanzminister haben, weil wir keine Kapitalmarktunion haben, weil wir keine Bankenmarktunion haben“, so Holzmann. „Das führt dazu, dass wir mit Hilfsinstrumenten versuchen müssen, die Währungsunion zusammenzuhalten.” Mehr: Goldman-Experte: „Der Markt könnte die Bereitschaft der EZB testen, TPI einzusetzen“