Geldpolitik EZB-Mitglieder erwarten weitere Zinsanhebungen

Der Einlagensatz mit 0,75 Prozent sei noch zu niedrig, um die Wirtschaft anzukurbeln, sagt EZB-Chefvolkswirt Lane. Die Stagnation ist wahrscheinlich, eine Rezession nicht ausgeschlossen.

Die Zinswende der EZB ist noch nicht abgeschlossen. (Foto: imago images/Future Image) Zwei-Euro-Münze

Frankfurt / Dublin Die Zinsen im Euro-Raum werden nach Einschätzung führender Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter steigen. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte am Samstag dem irischen Sender RTE, er gehe davon aus, dass auch in den kommenden Zinssitzungen der EZB in diesem und zu Beginn des nächsten Jahres die Phase noch nicht vorbei sei, in der die Zinssätze auf ein normales Niveau angehoben werden müssten. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte, die EZB sei noch weit von dem Zinsniveau entfernt, mit dem die Wirtschaft weder angeschoben noch gebremst werde. Für ihn sei wichtig, dass es zu weiteren Anhebungen komme. „Da muss noch was passieren, da muss noch was nach oben gehen.“ Wenn das Inflationsbild so bleibe wie es jetzt ist, und das zeichne sich ab, „dann wird mit weiteren Zinsschritten zu rechnen sein“.