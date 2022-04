Geldpolitik EZB-Protokolle: Währungshüter fürchten Stagflation

Frankfurt Angesichts der hohen Inflation nimmt in der EZB die Debatte über eine Zinserhöhung Fahrt auf. Wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Protokollen der Sitzung des EZB-Rats vom März hervorgeht, wurde intern über die Bedingungen für eine Anhebung diskutiert.

Dabei wurde argumentiert, dass die Voraussetzungen dafür weitgehend erfüllt seien oder sehr nahe daran seien. Eine große Zahl von Währungshütern sprach sich für umgehende weitere Schritte Richtung geldpolitischer Normalisierung aus.

Eine Diskussion gab es laut Protokoll zur Beendigung des unter dem Kürzel APP bekannten Anleihekaufprogramms. Einige Mitglieder EZB-Rats wollten schon im März ein festes Ende dafür ansetzen, aus Sorge, sonst den Anschluss an die laufende Entwicklung zu verlieren. Andere waren für „abwarten“. Es setzte sich der Vorschlag von Chefökonom Philip Lane durch, den Stopp von den einkommenden Daten abhängig zu machen. Das Abschalten des Anleihen-Programms gilt als Vorzeichen für eine Zinswende, die „einige Zeit“ danach eingeleitet werden soll. Commerzbank-Ökonom Michael Schubert kommentierte: „Normalisierung ja, aber unterschiedliche Ansichten im Detail.“

Bei der März-Sitzung spielte auch das Risiko einer Stagflation eine Rolle. „Es wurde argumentiert, der Krieg stelle einen stagflatorischen Schock dar, mit einer Dämpfung der Wirtschaft und einer kurzfristig höheren Inflation“, heißt es in dem Dokument, bei dem wie üblich die Namen der Sprecher nicht genannt werden. Außerdem hat offenbar die „hartnäckig hohe und höher als erwartete Inflation“ die Sorge verstärkt, es könne zu Zweitrundeneffekten – also vor allem Lohnsteigerungen – kommen. Die Dynamic des Arbeitsmarkts zeige deutlich in diese Richtung. Dabei gab es auch die Sorge, der Effekt von künftigen Lohnsteigerungen könne lange anhalten und „nicht-linear“ sein, also sich beschleunigen.

Skepsis gegenüber dem Modell

Skepsis zeigte sich auch gegenüber dem Modell, auf dem die Prognosen der EZB beruhen, und mit dem vor allem Lane häufig argumentiert. Wörtlich heißt es: „Es erschien erstaunlich, dass die Inflation im Jahr 2024 immer noch etwas unter dem Ziel von zwei Prozent liegen sollte, obwohl die Inflation immer wieder überraschend hoch auskam und die langfristigen Inflationserwartungen zuletzt auch gestiegen sind.“

In dem Zusammenhang wurde auch angesprochen, „dass Modelle, die auf historischen Daten beruhen, ihre Grenzen haben“, wenn es zu ungewöhnlichem Ereignissen oder Änderungen der Rahmenbedingungen komme.

Zuletzt hatten sich auch Vertreter der EZB geäußert. Lane sagte gegenüber dem griechischen Sender Antenna TV, möglicherweise werde Mitte des Jahres der Höhepunkt der Inflation erreicht. Die Lage sei „sehr dramatisch“, aber es gebe auch Gründe, die für Bremsung der Inflation sprächen.

Nagel deutete Zinserhöhung an

Der Italiener Fabio Panetta forderte bei einer Vorlesung in der Universität Cassino eine stärkere Unterstützung der Finanzpolitik durch Transfers und Subventionen, etwa im Energiebereich, um die Folgen der hohen Inflation abzufedern. Die kurzfristige Inflation herunterzubringen, obwohl die Inflationserwartungen gut verankert sein, wäre durch den Verlust von Wachstum und Arbeitsplätzen „extrem teuer“.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel deutete aber im Interview mit Plusminus an, „dass möglicherweise auch der Sparer sich bald wieder über höhere Zinsen freuen kann“.

Der Leitzins liegt aktuell auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Der Satz für Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB beträgt minus 0,5 Prozent. In einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen erwarten 31 Teilnehmer, dass dieser erst im vierten Quartal erhöht wird. Zehn Befragte gehen davon aus, dass es bereits im Sommer-Quartal dazu kommt. Und zwölf Fachleute rechnen mit keiner Änderung.

Befeuert durch einen Energiepreisschub infolge des Ukrainekrieges war die Inflation im Euroraum im März auf 7,5 Prozent gestiegen. Die EZB trifft sich am Donnerstag zur nächsten Sitzung. Die Geldpolitiker wollen nach bisheriger Lesart im Sommer ihre Anleihekäufe beenden, sofern es der Inflationsausblick zulässt.

