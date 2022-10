Geldpolitik EZB-Ratsmitglied Villeroy – Notenbank will in zwei, drei Jahren zum Inflationsziel kommen

Ziel sei es, die Inflation im Euro-Raum mittelfristig auf zwei Prozent zu senken. Im September erreichte die Teuerungsrate den Rekordwert von zehn Prozent.

Der Chef der französischen Notenbank versteht die momentane EZB-Arbeit als starkes Signal an die Wirtschaft. (Foto: Reuters) Francois Villeroy de Galhau

Paris Die EZB arbeitet laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau daran, die Inflation im Euro-Raum in zwei bis drei Jahren auf zwei Prozent zu senken. „Das ist ein sehr starkes Signal, dass die Zentralbank an alle Wirtschaftsakteure sendet, dass wir die Inflation zur Zielmarke zurückbringen“, sagte Villeroy am Montag im Radiosender France Culture. Diese liege aber noch weit entfernt.

Der niederländische Notenbank-Chef Klaas Knot sieht die Inflationsentwicklung skeptischer. Aus seiner Sicht muss die EZB im Kampf gegen die Rekordinflation erneut kräftig die Zinsschraube anziehen. Auf der Oktober-Sitzung sei abermals ein signifikanter Zinsschritt nötig, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag auf einer Veranstaltung der niederländischen Notenbank in Amsterdam. „Die jüngsten Daten machen klar, dass dies für uns nicht die Zeit ist zur Verlangsamung,“ sagte Knot. „Aber es ist zu früh um zu sagen, wie groß dieser Schritt sein sollte.“

Die Börsen unterschätzten womöglich die Gefahr, dass die Inflation höher ausfallen könne, als die ökonomischen Modelle es derzeit vorhersagten, sagte Knot. Es bestehe eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass 2024 die Teuerungsrate im Währungsraum über dem aktuell von der EZB prognostizierten Niveau von 2,3 Prozent liegen werde. Die EZB hatte im Kampf gegen die hohe Inflation auf ihrer September-Sitzung ihre drei Schlüsselsätze in einem ungewöhnlichen XXL-Schritt um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins liegt damit aktuell bei 1,25 Prozent und der Einlagensatz, der derzeit der maßgebliche Zinssatz an den Finanzmärkten ist, bei 0,75 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Zuletzt hatten sich mehrere EZB-Währungshüter dafür ausgesprochen, dass auf der kommenden Zinssitzung am 27. Oktober über einen erneuten Mega-Zinsschritt diskutiert werden sollte. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte am Freitag in einem Zeitungsinterview für einen weiteren deutlichen Anstieg der Zinsen plädiert. Mehr: Neues Instrument: DIW-Studie sieht Unabhängigkeit der EZB gefährdet