Geldpolitik EZB-Ratsmitglieder sind uneins zu nächsten Erhöhungen

Frankfurt Die nächsten Zinserhöhungen der Europäische Zentralbank (EZB) werden aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau nicht notwendigerweise weitere Riesenschritte sein. Bei den Erhöhungen werde die EZB flexibel sein, sagte Villeroy am Freitag in einem auf dem Finanzportal Boursorama veröffentlichten Webcast.

Der slowakische Notenbankchef Peter Kazimir sieht das anders. Die Zinssätze würden noch weiter steigen im Dezember und auch in den ersten Monaten des nächsten Jahres, teilte das EZB-Ratsmitglied am Freitag mit. „Das Problem ist, dass sich Inflationsrisiken ausbreiten, und es besteht die Gefahr, dass sie sich festsetzen“, begründete Kazimir seine Erwartung. „Während der aktuelle Inflationsschub noch hauptsächlich von Energie- und Lebensmittelpreisen angetrieben wird, kommen immer mehr Elemente hinzu.“

Zuletzt hatte die Teuerungsrate im Euroraum im September einen Rekordwert von 9,9 Prozent erreicht – das höchste Niveau seit Einführung der Gemeinschaftswährung. Am Montag werden die Daten für den Oktober bekanntgegeben.

Trotz zunehmender Rezessionssorgen hatte die EZB am Donnerstag einen weiteren Jumbo-Zinsschritt beschlossen und die Schlüsselsätze um jeweils um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Dies war bereits der zweite XXL-Zinsschritt in Folge. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz liegt damit künftig bei 1,50 Prozent. Zudem stellte die Euro-Notenbank weitere Zinsanhebungen in Aussicht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dem slowakischen Notenbankchef zufolge muss die EZB auf ihrem Erhöhungskurs nicht nur das neutrale Zinsniveau erreichen sondern darüber hinausgehen. Unter dem neutralen Zins verstehen Volkswirte den Zinssatz, der eine Wirtschaft weder anschiebt noch bremst. „Wir werden den neutralen Zins durchqueren – egal wo er derzeit gesehen wird – wie ein rasender Zug,“ sagte Kazimir.

Der slowakische Notenbankchef und ehemalige Finanzminister des Landes meint, dass die EZB ihre Zinsen noch deutlich anheben muss. (Foto: Bloomberg) Peter Kazimir

Die EZB müsse auf ihrem Zinserhöhungskurs in den sogenannten restriktiven Bereich vordringen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ein solches Zinsniveau würde Notenbank-Experten zufolge die Wirtschaftsaktivitäten dämpfen. Wo dieses Niveau genau liege, sagte Kazimir allerdings nicht.

Mehr: Gemeinsam kämpfen, getrennt marschieren: Wie Zentralbank und Regierung die Krise angehen sollten