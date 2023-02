Geldpolitik EZB unter Druck: Inflation in großen Eurostaaten steigt weiter an

In Frankreich und Spanien ebbt die Inflation nicht ab, anders als von der EZB erhofft. Eine gelockerte Zinspolitik scheint daher nicht in Sicht.

In Frankreich erreichte die Inflation im Februar ein Rekordhoch von 7,2 Prozent. Auch in Spanien hat es keinen ersehnten Rückgang der Teuerung gegeben: Hier lag die Inflation bei 6,1 Prozent. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) EZB-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt In den großen Volkswirtschaften der Eurozone ist die Inflation im Februar unerwartet hoch ausgefallen, was den Kampf der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die starke Teuerung weiter erschwert.

In Frankreich stieg die Inflationsrate im Februar überraschend auf ein Rekordhoch. Wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte, legten die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 7,2 Prozent zu. Dies ist die höchste Jahresrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone seit Einführung der Gemeinschaftswährung.

Zu Beginn des Jahres war die Inflationsrate in Frankreich auf 7,0 Prozent gestiegen. Analysten hatten für Februar keine Veränderung erwartet.

Auch im Monatsvergleich verstärkte sich die Preisentwicklung deutlich. Wie Insee weiter mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Februar 1,0 Prozent über dem Niveau vom Januar. Insee begründete die wieder höhere Inflation mit deutlich steigenden Preisen für Lebensmittel und Dienstleistungen.

Eine überraschend starke Preisentwicklung wurde am Dienstagmorgen auch aus Spanien gemeldet, der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Hier stiegen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise im Februar um 6,1 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistikamt INE nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 5,9 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 5,8 Prozent gerechnet. Die steigende Inflation ist keine gute Nachricht für die Europäische Zentralbank (EZB), die seit Monaten mit höheren Zinsen gegen die Teuerung ankämpft. Im März wird mit einer weiteren deutlichen Erhöhung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins Anfang Februar angehoben, um 0,5 Prozentpunkte auf 3 Prozent. Mehr: EZB-Chefökonom Lane – Zinskurs wirkt, doch Kerninflation bleibt hoch