Geldpolitik EZB-Vertreter bringt starken Zinsanstieg in Spiel – Euro-Kurs legt zu

Klaas Knot hält eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt für möglich. Der Euro-Kurs steigt daraufhin um ein Prozent.

Mehrere Währungshüter haben bereits eine Zinswende für Juli ins Auge gefasst. (Foto: Reuters) Klaas Knot

Frankfurt EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hält für Juli eine starke Zinserhöhung im Euro-Raum für möglich, wenn die Inflation weiter steigt. „In diesem Fall wäre ein logischer Schritt ein halber Prozentpunkt“, sagte der niederländische Notenbankchef in einem Fernsehinterview. Damit ist er der erste EZB-Vertreter, der einen Zinsschritt in diesem Umfang ins Spiel bringt. Die EZB hatte in der Vergangenheit betont, dass sie bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik schrittweise vorgehen will.

Aktuell hält Knot für Juli aber eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt für realistisch. An den Märkten sorgte der Kommentar für Aufsehen. Der Euro-Kurs legte am Dienstag bis zum Nachmittag ein Prozent zu.