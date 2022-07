Geldpolitik EZB-Vertreter fordert weitere große Zinsschritte – Rezession wird womöglich in Kauf genommen

Frankfurt Der lettische Notenbankchef Martins Kazaks hält auch nach der überraschend starken Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag weitere große Schritte für möglich. Die Anhebung werde wohl nicht der einzige große Schritt bleiben, sagte Kazaks der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview. „Ich würde sagen, dass auch die Zinserhöhung im September recht deutlich ausfallen muss“, sagte das EZB-Ratsmitglied.

Ähnlich äußerte sich der österreichische Notenbank-Chef Robert Holzmann. „Wenn es nur um die Inflation ginge, würden wir wahrscheinlich noch stärker gehen“, sagte er dem Sender ORF. Man müsse sehen, wie sich die Konjunktur bis Herbst entwickle. „Dann können wir wahrscheinlich entscheiden, ob wir weitere 0,5 machen oder weniger oder mal mehr.“

Die EZB hatte am Donnerstag zum ersten Mal seit elf Jahren die Zinsen angehoben. Anders als im Vorfeld von vielen Experten erwartet hob sie die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte an. Noch im Juni hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde hingegen eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt.

Hintergrund für die Straffung der Geldpolitik ist die hohe Inflation im Euro-Raum, die im Juni einen Rekordwert von 8,6 Prozent erreichte. Vor allem in den baltischen Staaten ist der Preisdruck besonders stark. So lag die Inflationsrate in Lettland bei 19 und in Estland sogar bei 22 Prozent. Die EZB strebt einen Wert von zwei Prozent auf mittlere Sicht für den gesamten Euro-Raum an.

Laut Holzmann, der ebenfalls Mitglied im EZB-Rat ist, muss die Notenbank jetzt vor allem darauf achten, dass sich die sehr hohen Inflationsraten nicht im Bewusstsein der Menschen festsetzten und Inflationserwartungen aufgehoben werden.

„Falls die Hinweise darauf sich verstärken sollten, müsste man gegebenenfalls eine leichte Rezession miteinbeziehen, hinnehmen, um damit die Inflation nach unten zu bringen“, sagte er. „Wir hoffen, dass das nicht notwendig sein wird“, fügte er hinzu. Derzeit seien die langfristigen Inflationserwartungen nur leicht über zwei Prozent gestiegen. Es gebe aber einige Hinweise, dass diese kräftiger hochgehen könnten.

Aus Sicht von Italiens Notenbankchef Ignazio Visco ist es noch zu früh, um die Höhe des nächsten EZB-Zinsschritts festzulegen. „Es gibt keinen Weg, um jetzt zu sagen, ob 50 oder 25 oder was auch immer angemessen sein wird“, sagte Visco zu Bloomberg TV. Die EZB werde Schritt für Schritt vorgehen.

„Wir werden sehen, abhängig von den Daten, wie wir weiter vorgehen, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auf eine graduelle Weise voranschreiten“, sagte Visco. Graduell vorzugehen bedeute, schrittweise vorzugehen und nicht sehr langsam zu sein, so der Chef der Banca d’Italia.

