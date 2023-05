Geldpolitik EZB-Vize de Guindos: Neuste Inflationsdaten zeigen positive Entwicklung

Frankfurt Die jüngsten regionalen Daten zur Inflation im Euro-Raum zeigen laut EZB-Vizepräsident Luis de Guindos in die richtige Richtung. „Die Daten, die wir gestern und heute bekamen, sind positiv“, sagte der Stellvertreter von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch bei der Präsentation des halbjährlichen Finanzstabilitätsberichts der Europäischen Zentralbank (EZB).

Der Rückgang der Inflation sei größer ausgefallen als Analysten erwartet hätten. „Die Nachrichten, die wir nun bekommen, sind positiv und gehen in die Richtung eines wichtigen Rückgangs der Gesamtinflation.“ Es sei aber noch kein Sieg über den Preisschub.

In Spanien war die Inflationsrate im Mai deutlich gesunken. Die für den europäischen Vergleich berechnete Rate (HVPI) verringerte sich kräftig auf 2,9 Prozent von 3,8 Prozent im April.

Auch in Italien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Mai abgeschwächt, wenn auch weniger als erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich der HVPI um 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte der Anstieg 8,7 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Rückgang auf 7,5 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum April stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent. Hier war ein Rückgang um 0,2 Prozent erwartet worden.

„Mit dem richtigen Ausmaß graduell vorgehen“

Auch die Teuerungsraten in deutschen Bundesländern im Mai sind stark zurückgegangen im Vergleich zum April. Am Donnerstag wird das europäische Statistikamt Eurostat erste Inflationsdaten für den Monat Mai veröffentlichen.

Laut Italiens Notenbankchef Ignazio Visco müsse die EZB nun aufpassen, die Geldpolitik nicht zu stark zu straffen. „Nachdem wir die Referenzsätze auf restriktive Niveaus gebracht haben müssen wir nun mit dem richten Ausmaß graduell vorgehen“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank am Mittwoch auf einer Veranstaltung der Banca d’Italia in Rom.

Unter einem restriktiven Zins verstehen Volkswirte eine Zinsniveau, das eine Volkswirtschaft bremst. Eine unangemessene Straffung hätte akute Folgen für die Wirtschaftsaktivität und negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität und schließlich mittelfristig auf die Preisstabilität, führte Visco aus. Die EZB müsse graduell vorgehen, aber nicht langsam, um zu ihrem Inflationsziel zurückzukehren.

Die EZB strebt zwei Prozent Inflation für die Euro-Zone an. Dies erachtet sie als optimales Niveau für die Wirtschaft.

Die Währungshüter haben seit Juli 2022 die Zinsen bereits sieben Mal in Folge angehoben um insgesamt 3,75 Prozentpunkte. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit aktuell bei 3,25 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Angesichts der hohen Inflation hat die EZB die Leitzinsen spürbar angehoben und es werden weitere Erhöhungen erwartet.

Mehr: Kaum Inflation im Onlinehandel, „können die Anbieter nicht auf Dauer durchhalten“