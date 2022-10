Geldpolitik EZB wagt weiteren Riesen-Zinsschritt

Im Kampf gegen die rekordhohe Inflation erhöht die Notenbank die Zinsen erneut kräftig. Analysten gehen von baldigen weiteren Zinsschritten aus.

Die Notenbank muss die Inflation in der Euro-Zone eindämmen. (Foto: dpa) EZB-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt, Düsseldorf Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Zinsen im Euro-Raum weiter. Sie hebt den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf zwei Prozent an. Der zurzeit noch wichtigere Zins, den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekommen, steigt von 0,75 auf 1,5 Prozent. Das gab die Notenbank am Donnerstagnachmittag bekannt.

Bereits im September hatte die EZB im selben Umfang die Zinsen angehoben. Dies ist jeweils die größte Anhebung in der Geschichte der Notenbank, wenn man von einer technischen Anpassung in den Wochen kurz nach Beginn der Währungsunion absieht. Der Zinsschritt fällt damit so aus wie erwartet. Die Märkte hatten dies in den vergangenen Wochen bereits zunehmend eingepreist.