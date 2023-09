Geldpolitik EZB will Zinsen so lange wie nötig hoch halten – Italiener Cipollone soll EZB-Ratsmitglied werden

„Unser Kampf gegen die Inflation hält an", verkündet Lagarde auf dem Treffen der Euro-Finanzminister. Zudem scheint sich eine Personalfrage der EZB zu klären.

Die EZB-Chefin hat erneut die Wichtigkeit des Inflationsziels der EZB betont. (Foto: IMAGO/ABACAPRESS) Christine Lagarde in Santiago de Compostela

Die EZB wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde die Zinsen so lange wie nötig hochhalten, um die Inflation zurückzudrängen. „Wir wollen zu unserem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zurückkehren, wir werden zu diesem Ziel zurückkehren und dies rechtzeitig“, sagte Lagarde am Freitag nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Santiago de Compostela. „Unser Kampf gegen die Inflation hält an.“

Die Europäische Zentralbank (EZB) werde die Zinsen so lange wie nötig auf ein hinreichend restriktives Niveau setzen, um ihr Inflationsziel zu erreichen. Die EZB strebt 2,0 Prozent Teuerung als Optimalwert für die Währungsunion an. Im August lag die Inflation in der Euro-Zone bei 5,3 Prozent.

Die EZB hatte am Donnerstag die Zinsen das zehnte Mal in Folge nach oben gesetzt. Der Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, wurde von 3,75 auf 4,00 Prozent angehoben. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Der Leitzins wurde 4,25 auf 4,50 Prozent hochgesetzt. Über mögliche Zinssenkungen wurde auf der geldpolitischen Sitzung Lagarde zufolge nicht gesprochen. Eurogruppe unterstützt Piero Cipollone Die Finanzminister der Euro-Zone haben eine wichtige Personalie für den EZB-Rat geklärt. Die Eurogruppe unterstütze den Kandidaten Piero Cipollone, bisher stellvertretender Zentralbankchef in Italien, sagte Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe am Freitag auf der Finanzminister-Tagung. Cipollone werde seine neue Aufgabe hoffentlich bereits Anfang November aufnehmen können. Er ist der einzige Kandidat, der von den Regierungen der Euro-Zone für die Nachfolge von EZB-Direktor Fabio Panetta vorgeschlagen wurde. Eine formale Entscheidung des Europäischen Rats steht noch aus. Panetta wird spätestens Ende Oktober das sechsköpfige Führungsgremium der Europäischen Zentralbank (EZB) verlassen. Der Italiener soll Nachfolger von Ignazio Visco an der Spitze der Banca d'Italia werden, der dann aus Italiens Notenbank ausscheidet. Mehr: EZB erhöht die Zinsen weiter – nun ist der Gipfel in Sicht