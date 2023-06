Geldpolitik Fed-Chef Powell signalisiert weitere Zinserhöhungen

Der Chef der US-Notenbank äußert sich zur geldpolitischen Strategie der Fed. Seine Aussagen deuten auf weitere Zinserhöhungen. Europäische Aktienindizes verzeichnen Verluste.

Zuletzt hatte die amerikanische Notenbank entschieden den Leitzins unverändert zu lassen. (Foto: Reuters) Fed-Chef Jerome Powell

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA nimmt den Aktienanlegern in Europa den Wind aus den Segeln. Dax und EuroStoxx50 lagen am Mittwochnachmittag jeweils 0,4 Prozent im Minus bei 16.045 und 4326 Punkten. An den US-Börsen zeichnete sich ebenfalls eine schwächere Eröffnung ab.

US-Notenbankchef Jerome Powell signalisierte eine weitere Straffung der Geldpolitik. Die Inflation habe sich seit Mitte letzten Jahres zwar abgeschwächt, es sei aber noch „ein langer Weg“, bis das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent erreicht werde, erklärte der Fed-Chef laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript bei einer Anhörung im US-Kongress.

Fast alle Mitglieder in dem für die Zinspolitik zuständigen Gremium rechneten Powell zufolge damit, dass bis zum Jahresende weitere Anhebungen angemessen sein dürften. Powell wird ab 16 Uhr vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses sprechen.

Powell wiederholte damit Aussagen vom vergangenen Mittwoch. Vor einer Woche hatte die Notenbank ihre Leitzinsen zwar stabil gehalten, aber weitere Zinserhöhungen signalisiert. Die Fed hatte die Zinsen erstmals seit März 2022 nicht verändert. Derzeit liegt das Leitzinsniveau in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent. Während der US-Dollar nach dem veröffentlichten Manuskript etwas an Stärke gewann, bröckelte der Euro auf 1,0904 Dollar ab. An den Anleihemärkten zogen die Renditen der zehnjährigen US-Treasuries auf 3,746 Prozent an. Britische Inflation bleibt hoch und setzt Immobilienbauer unter Druck Auch an der britischen Börse drehte sich alles um die Geldpolitik, nachdem der erhoffte Rückgang der Inflation im Mai ausgeblieben war. Die Kernrate ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel kletterte sogar auf den höchsten Stand seit rund 30 Jahren. „Ich befürchte, dass wir uns schon mitten in einer Lohn-Preis-Spirale befinden“, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Daher müsse die Bank von England (BoE) auf ihrer Sitzung am Donnerstag entschlossen handeln. Spekulationen hierauf setzten den britischen Eigenheimbauern zu, deren Geschäft von der Entwicklung der Hypothekenzinsen abhängt. Der britische Branchenindex fiel um knapp drei Prozent und sein europäisches Pendant um fast zwei Prozent. Bei den Unternehmen warnte Berkeley trotz eines Gewinnanstiegs vor einem Nachfrage-Rückgang um 20 Prozent. Die Aktien des Baukonzerns fielen daraufhin um bis zu 3,7 Prozent auf ein Sechs-Monats-Tief von 3766 Pence. Fedex-Zahlen belasten europäische Rivalen Bei den Unternehmen rückten die Brief- und Paketzusteller ins Rampenlicht, nachdem FedEx enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte. Der US-Konzern habe zwar seine Margen gesteigert, der Umsatz sei aber stärker geschrumpft als befürchtet, kommentierte Analyst Matthew Young vom Research-Haus Morningstar. Da dieser Trend im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich anhalte, bleibe der angepeilte Gewinn unter den Markterwartungen. Dies brockte der FedEx-Aktie vorbörsliche Verluste in Höhe von mehr als drei Prozent ein. Die Titel europäischer Konkurrenten wie Deutsche Post, Bpost oder PostNL verloren bis zu 3,2 Prozent. In Mailand rutschten die Papiere von Brembo um mehr als sieben Prozent ab. Der Bremsen-Spezialist will sein juristisches Hauptquartier in die Niederlande verlagern. Mit dem Schritt könnte die Eignerfamilie Bombassei die dortigen Aktiengesetze dazu nutzen, auch bei einem Teilverkauf ihres derzeit 70-prozentigen Anteils die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten. Anlegern missfielen die dadurch wieder aufgeflammten Gerüchte um eine Fusion von Brembo mit seiner Beteiligung Pirelli, sagten Börsianer. Die Titel des Reifen-Herstellers büßten knapp zwei Prozent ein. Mehr: Banken rechnen mit schwacher Konjunktur und hartnäckiger Inflation