Schon wieder kassiert Jerome Powell seine bisherigen Ziele ein. Das endgültige Zinsniveau werde wohl höher ausfallen als bisher angenommen. Das hat Konsequenzen, auch für seine Reputation.

Laut dem Notenbankchef ist die Fed bereit, das Tempo der Zinserhöhungen wieder zu erhöhen. (Foto: Reuters) Jerome Powell

Washington Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, stellt die Anleger schon wieder auf einen Strategie-Schwenk ein. So könnte es bei den kommenden Sitzungen der Notenbank wieder größere Zinsschritte geben, sagte er am Dienstag bei einer Anhörung vor dem US-Senat. Erst im Februar hatte er das Tempo bei den Zinsschritten gedrosselt und künftig nur noch kleinere Schritte in Aussicht gestellt.

„Obwohl sich die Inflation in den letzten Monaten abgeschwächt hat, ist es noch ein weiter Weg bis zur Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent. Und er wird wahrscheinlich holprig sein“, warnte Powell. „Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.“

