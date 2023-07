Geldpolitik Fed erhöht den Leitzins auf den höchsten Stand seit 22 Jahren

Nach der Pause im Juni steigt das Zinsniveau wie erwartet um 25 Basispunkte. Das Szenario einer „weichen Landung“ scheint realistisch.

Er hat es geschafft, die Preisdynamik zu senken, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. (Foto: Reuters) Fed-Chef Jerome Powell

New York Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins am Mittwoch wie erwartet erneut angehoben. Er liegt nun auf der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Das teilten die Währungshüter am Mittwochabend mit.

Die Fed hat seit März 2022 die Zinsen im Rekord-Tempo angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Es ist die insgesamt elfte Erhöhung, nachdem die Notenbank bei ihrer vergangenen Sitzung im Juni eine Pause eingelegt hatte.

Weil Geldpolitik in der Regel mit deutlicher Verzögerung wirkt, muss die Fed die Straffung beenden, bevor die Inflationsrate den gewünschten Wert von zwei Prozent erreicht hat. Zuletzt lag sie bei 3,0 Prozent.

Eine Reihe von Ökonomen und Marktexperten halten es nun für wahrscheinlich, dass Fed-Chef Jerome Powell eine Rezession vorerst vermeiden kann. „Gut gemacht, Jay“, lobte etwa David Zervos, Chefökonom von Jeffries, in einer aktuellen Analyse.