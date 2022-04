Geldpolitik Fed-Protokolle: US-Notenbank will Bilanzsumme um rund 95 Milliarden Dollar pro Monat reduzieren

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bereitet die Märkte auf einen scharfen Kurswechsel vor. So planen die Notenbanker, die Bilanzsumme der Fed schnell abzubauen, die während der Pandemie auf knapp neun Billionen Dollar angeschwollen war. So überlegt die Fed, Anliehen im Wert von insgesamt bis zu 95 Milliarden Dollar im Monat auslaufen zu lassen und nicht zur reinvestieren.

Das geht aus dem Sitzungsprotokoll der jüngsten Tagung Mitte März hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Final soll dieser Schritt bei der kommenden Fed-Sitzung Anfang Mai beschlossen werden. Der Abbau würde damit doppelt so schnell voran gehen wie der vorherige aus dem Jahr 2017. Damals war die Inflationsrate jedoch auch deutlich geringer.

Eine Reihe von Notenbankern hatten in den vergangenen Tagen bereits über ihre Sorge vor den rapide steigenden Preisen deutlich gemacht.

„Ich erwarte eine Reihe von gezielten und systematischen Zinserhöhungen im Laufe dieses Jahres“, sagte Patrick Harker, Chef der regionalen Notenbank aus Philadelphia am Mittwoch. Fed-Gouverneurin Lael Brainard hatte in einer Rede am Dienstag signalisiert, dass die Notenbanker die Bilanzsumme sehr zügig abbauen könnten. Daraufhin waren die Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen deutlich angestiegen.

Thomas Barkin, Chef der regionalen Notenbank in Richmond, brachte am Mittwoch erneut eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte ins Spiel. „Das haben wir bereits in der Vergangenheit getan und wir könnten so einen Schritt sicherlich erneut gehen, um zu verhindern, dass die Inflationserwartungen ihren Anker verlieren.“

Die Teuerungsrate liegt schon lange deutlich über der anvisierten Zielmarke der Fed von rund zwei Prozent. Im Februar lag sie bei 7,9 Prozent. Ökonomen zufolge könnte sie im Sommer auf über zehn Prozent steigen.

Die kommende Fed-Sitzung ist für den 3. und 4. Mai angesetzt. Fed-Chef Jerome Powell hatte in der Vergangenheit bereits signalisiert, offen für einen sogenannten doppelten Zinssprung zu sein. In der Regel heben die Geldpolitiker die Zinsen um einen Viertel Prozentpunkt an.

Die Sorge vor schnell steigenden Zinsen hat die US-Börsen am Dienstag und am Mittwoch belastet. Die Aktienmärkte reagierten dann zunächst erleichtert auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle. Einige Ökonomen hatten mit einem Abbau von 100 Milliarden Dollar pro Monat oder mehr gerechnet.

Doch die Aktienmärkte drehten schnell wieder in den negativen Bereich. Der Dow Jones lag am Nachmittag in New York gut ein Prozent im Minus, der breit gefasste S&P 500 verlor 0,7 Prozent und die Technologiewerte der Nasdaq notierten 2,9 Prozent schwächer.

