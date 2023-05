Geldpolitik Fed-Umfrage: Banken in USA verschärfen Kreditvergabe

Gleichzeitig sinkt laut der Notenbank die Kreditnachfrage vonseiten der Unternehmen. Die Währungshüter sehen das als Zeichen, dass die Zinserhöhungen wirken. Banken seien gut aufgestellt.

Die Notenbank sieht aktuelle Daten als Bestätigung für ihre Geldpolitik. (Foto: Reuters) Federal Reserve in Washington

Washington In den USA haben Banken in den ersten Monaten des Jahres die Anforderungen für die Vergabe von Krediten verschärft. Zudem schwächte sich die Nachfrage nach Krediten in Wirtschaft und bei Verbrauchern ab, ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage der US-Notenbank Federal Reserve.

Die Daten signalisieren, dass die Leitzinssätze der Fed im Finanzsektor zu greifen beginnen. Die Notenbank hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzudämmen.

Der leitende Ökonom der VP Bank, Thomas Gitzel, hält die Umfrageergebnisse für sehr relevant. „Ziehen die Banken bei der Kreditvergabe die Daumenschrauben an, hat dies unmittelbare Auswirkung auf die Geldmenge.“ Damit verstärke der Finanzsektor die Geldpolitik der Fed. „Die Umfrage zu den Kreditvergabebedingungen erhärtet die Sichtweise, dass die Fed keine weiteren Zinsanhebungen mehr vollstrecken wird.“

Die vierteljährlich erhobene sogenannte Sloos-Umfrage (Senior Loan Officer Opinion Survey) ergab, dass 46 Prozent der Banken die Bedingungen für Kredite an mittlere und große Unternehmen verschärft haben. Bei der vorhergehenden Erhebung waren es 44,8 Prozent. Bei kleineren Unternehmen gingen die Banken restriktiver vor. Demnach haben 46,7 Prozent der Geldhäuser nach der aktuellen Umfrage in diesem Sektor die Vergabekriterien verschärft, im Vorquartal waren es noch 43,8 Prozent. Nach der Befragung haben Unternehmen aller Größenordnungen weniger Kredite nachgefragt als noch drei Monate zuvor. Auch bei Privatkunden sei die Nachfrage nach Kreditkarten oder Krediten für Anschaffungen wie Autos gesunken. Damit einher sei auch eine geringere Bereitschaft gegangen, Ratenkredite an Verbraucher zu vergeben. Vor Veröffentlichung der Sloos-Umfrage hatte sich der Chef des Fed-Notenbankbezirks Chicago, Austan Goolsbee, besorgt wegen einer möglichen Kreditklemme gezeigt. Es liege etwas in der Luft, meinte er im Fernsehinterview von Yahoo Finance. Es lasse sich aber noch nicht sagen, was die Fed bei ihrer nächsten Sitzung im Juni mit Blick auf die Zinsen tun sollte. Vieles hänge auch davon ab, wie stark die Kreditverknappung die Wirtschaft bremse, so Goolsbee weiter. Finanzinstitute trotz Turbulenzen gut aufgestellt Die heimischen Banken sieht die Fed trotz der jüngsten Branchenturbulenzen insgesamt gut aufgestellt. Die Geldhäuser verfügten über ausreichend Liquidität, heißt es in dem ebenfalls am Montag veröffentlichten halbjährlichen Fed-Bericht zur Finanzstabilität. Außerdem blieben die Refinanzierungsrisiken für die Banken niedrig. Zusätzliche Anstrengungen der US-Aufsichtsbehörden nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März dürften das Finanzsystem nach wie vor schützen, sollten weitere Belastungen hinzukommen. Die US-Zentralbank stehe dennoch parat, mögliche Liquiditätsprobleme anzugehen. Sie werde auch sicherstellen, dass das Bankensystem seine wichtigen Funktionen weiterhin wahrnehmen könne. Mehr: Citigroup-CEO Jane Fraser sieht keine großen Bankenkrise