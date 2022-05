Geldpolitik Fed-Vertreter: Aufgabe der US-Notenbank schwierig aber nicht unlösbar

Die US-Notenbank hat zuletzt die Zinsen angehoben. Der Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China verschärfen aber kurzfristig den Inflationsdruck.

Ein US-Währungshüter sagte, er rechne damit, dass einige Faktoren, die zu den Lieferengpässen beitragen, selbst wieder zurückgehen würden. (Foto: Bloomberg) Jerome Powell

Eltville Die US-Notenbank Federal Reserve steht aus Sicht eines hochrangigen Führungsmitglieds vor der komplizierten Aufgabe, die hochschießende Inflation in den USA einzudämmen ohne gleichzeitig die Konjunktur abzuwürgen. „Obgleich die Aufgabe schwierig ist, ist sie nicht unlösbar“, sagte der Präsident des Fed-Bezirks von New York, John Williams, am Dienstag auf einer Veranstaltung in Eltville.

Der Krieg in der Ukraine, die Lockdowns in China und Lieferketten-Unterbrechungen infolge der Corona-Pandemie verschärften kurzfristig den Inflationsdruck. Auch die Unsicherheit hinsichtlich der globalen Konjunkturaussichten werde dadurch erhöht. Dennoch gelte für die Fed: „Wir haben die Instrumente, um die Wirtschaft wieder in die Balance zu bringen und Preisstabilität wiederherzustellen.“ Die Fed strebe an, diese auch zu nutzen.

„Wir müssen datenabhängig handeln und unsere geldpolitischen Maßnahmen anpassen, wie es die Umstände rechtfertigen“, sagte Williams. Der US-Währungshüter sagte zudem, er rechne damit, dass einige Faktoren, die zu den Lieferengpässen beitragen, selbst wieder zurückgehen würden. Ein Teil der Aufgabe, die Wirtschaft wieder in eine Balance zu bringen, werde daher dürch eine Zunahme des Angebots erreicht statt durch aggressive Zinsschritte. Angesichts der Überhitzungstendenzen am Jobmarkt und der zugleich sehr hohen Inflation hatte die US-Notenbank jüngst den größten Zinsschritt nach oben seit 22 Jahren vollzogen. Nach der Erhöhung um einen halben Prozentpunkt liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in der neuen Zins-Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

