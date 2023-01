Geldpolitik Fed-Vizechefin bekräftigt den Zinserhöhungskurs

Laut Brainard könnte die Inflation gedrückt werden, ohne dass viele Amerikaner ihren Job verlieren. Die Fed werde weiterhin „Kurs halten“.

Die Vizechefin der Fed rechnet mit einer „beträchtlichen Abschwächung des Industriesektors" im kommenden Jahr. (Foto: Bloomberg) Lael Brainard

Trotz mauer Wachstumsaussichten für 2023 hält die US-Notenbank laut ihrer Vizechefin Lael Brainard am Zinserhöhungskurs fest. Die Chancen für eine sanfte Landung der Wirtschaft stiegen offenbar, sagte die Stellvertreterin von Fed-Präsident Jerome Powell am Donnerstag auf einer Veranstaltung der Chicago Booth School of Business.

In dem von ihr skizzierten Szenario ist es somit möglich, dass die Inflation gedrückt wird, ohne dass damit ein größerer Aderlass an Jobs verbunden wäre. Jedoch deuteten Daten auf ein gedämpftes Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr hin. Brainard erwähnte dabei eine „beträchtliche Abschwächung des Industriesektors“ und einen verhaltenen Konsum. Auch wenn die Fed die von ihr bewirkten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation zunächst analysieren müsse, werde sie „Kurs halten“.

Die Inflation habe sich zuletzt zwar abgeschwächt, bleibe aber noch hoch. Daher muss die Geldpolitik laut Brainard einige Zeit ausreichend straff ausgerichtet bleiben, damit das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent nachhaltig erreicht werden kann. Die Finanzmärkte rechnen angesichts der noch immer recht stabilen Konjunktur und der abebbenden Inflationswelle damit, dass die Fed den Leitzins Anfang Februar nur noch um einen Viertel Prozentpunkt anheben wird. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt seit der Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember in der Spanne zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Brainard gab in ihrer Rede keinen Fingerzeig, welchen Zinsschritt sie als nächstes bevorzugen würde. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Die US-Währungshüterin Susan Collins plädiert für eine Verlangsamung beim Zinserhöhungstempo. Nach der aggressiven Gangart im vorigen Jahr sei nun ein moderateres Vorgehen angemessen. Sie verortet den Zinsgipfel bei „knapp über" der 5-Prozent-Marke. Danach müsse dieses Niveau einige Zeit gehalten werden, sagte die Chefin des Notenbankbezirks Boston.