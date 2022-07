Geldpolitik „Gefährliches Fahrwasser“ – Bundesbank-Präsident warnt vor EZB-Hilfen für verschuldete Euro-Länder

Frankfurt Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat sich am Montag sehr skeptisch gegenüber den Versuchen der Europäischen Zentralbank (EZB) geäußert, die Risikoaufschläge der Anleihen von Staaten mit höherer Verschuldung durch gezielte Käufe im Rahmen zu halten.

Hintergrund ist, dass diese „Spreads“, also der jeweilige Abstand zur Rendite der als sicher geltenden Bundesanleihe, sich mit der Ankündigung der geldpolitischen Wende der EZB spürbar ausgeweitet haben. Das führte sogar zu Befürchtungen, die Finanzierungslast für Länder wie Italien, Griechenland oder Spanien könne so ansteigen, dass es zu einer neuen Euro-Krise komme.

„Dass mit der angekündigten Zinswende die Risikozuschläge auf Anleihen hochverschuldeter Mitgliedstaaten gestiegen sind, ist ja durchaus plausibel“, argumentierte aber Nagel, und setzte hinzu: „Wenn das risikofreie Zinsniveau steigt, überprüfen Marktteilnehmer ihren Risikoappetit.“ Er folgte damit einer Argumentation, die etwa von Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, oder Robin Brooks, dem Chefvolkswirt der Bankenorganisation IIF, häufig geäußert wird. Auch der Wirtschaftsweise Volker Wieland ist skeptisch.

Nagel mahnte daher „zur Vorsicht, mit geldpolitischen Instrumenten Risikoprämien begrenzen zu wollen“. Er warnte: „Es ist in Echtzeit so gut wie unmöglich, sicher festzustellen, ob eine Spread-Ausweitung fundamental gerechtfertigt ist. Hier gerät man schnell in gefährliches Fahrwasser.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Damit wandte sich Nagel, der sich in dieser Frage zumindest in der Öffentlichkeit äußerst zurückhaltend geäußert hat, frontal gegen die Argumentation der EZB. Wie auch die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel in einer Rede dargelegt hatte, will die Notenbank nur spekulativ bedingte Ausweitungen der Spreads bekämpfen, nicht aber fundamental gerechtfertigte Aufschläge. Wie sich das eine vom anderen genau unterscheidet, ist aber völlig unklar.

Italiens Notenbankchef Ignazio Visco, ebenso wie Nagel Mitglied des EZB-Rats, hatte dazu für sein eigenes Land schon Vorschläge gemacht, die er aber nicht näher begründen konnte. Nagel fordert daher: „Allenfalls in Ausnahmesituationen und unter eng gesteckten Voraussetzungen lassen sich ungewöhnliche geldpolitische Maßnahmen gegen Fragmentierung rechtfertigen. Es kann aus meiner Sicht also nur um ein klar eingegrenztes Instrument gehen.“

EZB diskutiert aktuell vor allem über Auflagen

Die EZB diskutiert seit einigen Monaten, mit welchem Konzept oder „Instrument“ sie die Spreads einengen will. Dabei hat sie noch relativ viel Spielraum, weil sie zwar netto keine Anleihen mehr zukauft, aber bis auf Weiteres auslaufende Papiere ersetzt. Vor allem bei den Anleihen, die sie im Rahmen des Pandemie-Notfallprogramms PEPP erworben hat, besitzt sie große Freiheit und kann sogar zum Beispiel deutsche Papiere verkaufen und italienische Anleihen kaufen, um den Spread einzuengen.

Zusätzlich ist ein weiteres „Instrument“ im Gespräch. Neben der konkreten Ausgestaltung geht es zurzeit vor allem um damit verbundene finanzpolitische Auflagen für begünstigte Länder. Nagel verlangt in dem Zusammenhang: „Entscheidend ist, dass die Mitgliedstaaten weiterhin genügend Anreize haben, ihre Finanz- und Wirtschaftspolitik nachhaltig auszurichten und Schuldenstände zu verringern. Eine wirksame fiskalische Konditionalität ist hier unverzichtbar.“ Er ging allerdings nicht ins Detail, wie solche Konditionen aussehen könnten. Im Gespräch sind ähnliche Auflagen wie beim Wiederaufbaufonds.

Mehr: „Wirksam, aber auch verhältnismäßig“ – So ist der Stand der Diskussion um das neue Instrument der EZB