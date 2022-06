Geldpolitik Gegen den weltweiten Trend: Japans Notenbank bleibt ihrer Geldpolitik treu

Der Yen fällt immer tiefer, die Preise steigen auch in Japan. Die Bank von Japan hebt jedoch die Zinsen weiterhin nicht an.

Damit fahren die japanischen Notenbanker weiter unbeirrt einen gegensätzlichen Kurs im Vergleich zu den Kollegen in Europa und den USA. (Foto: dpa) Japanische Zentralbank

Tokio Die Zinserhöhung in den USA kann Japans Zentralbank weiterhin nicht zu einer Zinswende bewegen. Obwohl auch in Japan die Preise steigen, hat die Bank von Japan am Freitag nach zweitägiger Sitzung beschlossen, ihre Geldpolitik nicht zu verändern. So sollen die Zinsen für kurzfristige japanische Staatsanleihen (JGBs) bei minus 0,1 und die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen soll um null Prozent bleiben. Auch an ihre Optionen auf den Kauf von Staatsanleihen und Aktien hält die Notenbank unverändert fest.

Der Devisenmarkt reagierte deutlich auf die neue Gewissheit, dass Japans Notenbank als letzte große Zentralbank die Zinsen nicht erhöht. Der Yen sackte gegenüber dem Dollar um mehr als einen Yen auf 134 Yen ab. Denn mit der Entscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, die Zinsen um 0,75 Prozent anzuheben, wächst die Zinsspanne zwischen beiden Ländern. Und je weiter Japan zurückfällt, desto schwächer tendiert oft der Yen.