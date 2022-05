Geldpolitik Größter Zinsanstieg seit 22 Jahren: Fed drückt beim Kampf gegen Inflation aufs Tempo

Die US-Notenbank erhöht die Zinsen zum zweiten Mal in Folge. Die Bilanzsumme will Fed-Chef Jerome Powell ab Juni schrittweise reduzieren.

Eine Reihe weiterer Zinserhöhungen in Aussicht. (Foto: dpa) Federal Reserve in Washington

New York Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) macht Tempo bei der Inflationsbekämpfung. Sie hob den Leitzins am Mittwoch gleich um 0,5 Prozentpunkte an, auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent.

Es ist die erste Anhebung in dieser Größenordnung seit dem Jahr 2000 und bereits die zweite Zinserhöhung in Folge. Im März hatte die Fed die Zinswende eingeleitet mit einem Anstieg von 0,25 Prozentpunkten.

Fed-Chef Jerome Powell war angesichts der schnellen Preissteigerungen unter Zugzwang geraten. Die Inflation lag in den USA zuletzt bei 8,5 Prozent, darunter leiden Geringverdiener am meisten. Am Arbeitsmarkt hatte sich zuletzt eine „gefährliche Lohn-Preis-Spirale abgezeichnet“, wie der unabhängige Kapitalmarktberater Ed Yardeni zu bedenken gab. Das mache ein deutlich aggressiveres Vorgehen nötig.