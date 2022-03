Geldpolitik Heute tagt die US-Notenbank: Warum Fed-Chef Powell die Zinsen anheben wird

Es gibt noch Diskussionen darüber, wie schnell die Federal Reserve ihre Straffung durchziehen sollte. Aber die Wende wird heute eingeleitet.

Der US-Notenbankchef muss einen schwierigen Mittelweg finden. (Foto: dpa) Jerome Powell

New York Jerome Powell hat seine nächsten Schritte ungewöhnlich deutlich kommuniziert. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will am Mittwoch die Zinsen anheben, und zwar um 0,25 Prozentpunkte, wie der Fed-Chef Anfang März in einer Anhörung vor dem US-Kongress signalisierte. Damals stand der Krieg in der Ukraine gerade am Anfang, doch die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass Powell seinen Kurs halten will. Die Notenbank will nicht unnötig für Überraschungen sorgen.

Es wird die erste Zinserhöhung seit 2018. Dafür werden alle zwölf Chefs der regionalen Notenbanken und die vier Gouverneure persönlich in Washington erwartet – zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren. Es ist die schwierigste Aufgabe in Powells Karriere als Notenbankchef.