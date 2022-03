Geldpolitik Hohe Inflation: EZB drosselt Anleihekäufe schneller als bislang angekündigt

Trotz der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg strafft die Notenbank ihre Geldpolitik. Gleich wird Christine Lagarde außerdem neue Inflationsprognosen präsentieren.

EZB

Frankfurt, Düsseldorf Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre Anleihezukäufe schneller drosseln als geplant. Sie werden bis Juni auf monatlich 20 Milliarden Euro sinken, erklärte die Notenbank am Donnerstag in einem Statement. Ursprünglich sollte dieses Niveau erst im Oktober erreicht werden. Die Zinsen bleiben wie erwartet auf dem bisherigen Niveau.

Mit ihrer Entscheidung die Anleihezukäufe schneller zu drosseln als bisher geplant, signalisiert die EZB ihre Handlungsbereitschaft wegen der Inflation. Sie nennt aber noch kein Enddatum für die Käufe. Dieses gilt als Voraussetzung für die Zinswende.

Der weitere Verlauf werde von der Datenlage abhängen, heißt es im Statement. Falls sich die mittelfristigen Inflationsaussichten nicht abschwächen sollten, würden die Anleihezukäufe im dritten Quartal beendet.