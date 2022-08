Geldpolitik Hohe Zinsen, große Sorgen: Bank of England nimmt Rezession in Kauf

Die britische Notenbank erhöht die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt. Dennoch könnte die Inflationsrate in Großbritannien noch auf 13 Prozent steigen.

Die Währungshüter haben einen historischen Zinsschritt gewagt. (Foto: CAMERA PRESS/Rob Welham) Bank of England in London

London Die Bank of England (BoE) hebt die Zinsen so stark an wie seit mehr als einem Vierteljahrhundert nicht: Die Notenbank gab am Donnerstag bekannt, die Leitzinsen in Großbritannien um 50 Basispunkte auf 1,75 Prozent zu erhöhen.

Für das Jahresende sagte sie zugleich den Beginn einer langen Rezession im Vereinigten Königreich voraus. Von einer Rezession sprechen Ökonomen, wenn das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale hintereinander schrumpft. Es werde zwar nicht so schlimm wie während der Finanzkrise 2008, aber der Abschwung könne wie in den 1990er-Jahren fünf Quartale dauern, so die Währungshüter.

Bei der Erhöhung handelt es sich nun um den stärksten Schritt seit 27 Jahren. „Der Inflationsdruck im Vereinigten Königreich und im übrigen Europa hat sich verstärkt“, begründeten die Notenbanker den Schritt. Die Entscheidung des geldpolitischen Ausschusses fiel mit einer Mehrheit von acht zu eins deutlicher aus als erwartet.