Geldpolitik Inflation im Euro-Raum sinkt auf 10,0 Prozent – Die Implikationen für die weitere Zinspolitik

Frankfurt Der Preisdruck im Euro-Raum hat sich im November aller Voraussicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen demnach um 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis einer vorläufigen Schätzung (HVPI) mit.

Im Oktober hatte die Inflation noch bei 10,6 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit Einführung des Euro gelegen. Für den November hatten Volkswirte mit einer Rate von 10,4 Prozent gerechnet. Die EZB bremst jedoch die Hoffnung, dass der Höhepunkt überschritten ist.

Wesentlicher Preistreiber im November ist einmal mehr Energie, die 34,9 Prozent mehr kostete als im Vorjahr. Allerdings hat sich die Dynamik reduziert (41,5 Prozent im Oktober). Lebensmittel zogen um 13,6 Prozent an. Die Kerninflation, die schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausklammert, lag mit 5,0 Prozent wie schon im Oktober auf Rekordniveau.

Im Vergleich zum Vormonat Oktober sanken die Preise um 0,1 Prozent. Das heißt: Ein Warenkorb war im November 0,1 Prozent günstiger als im Oktober, aber 10,0 Prozent teurer als im November 2021. Vergleiche mit dem Vormonat lassen eine bessere Analyse bezüglich der Dynamik der Preisentwicklung zu. Im Oktober lagen die Preise noch 1,5 Prozent über dem Vormonat.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In einer ersten Reaktion zeigten sich der Euro-Zonen Leitindex EuroStoxx 50 sowie der Dax kaum verändert. Der Euro verteidigte gegenüber dem US-Dollar seine Tagesgewinne von zuletzt 0,4 Prozent.

Bereits am Dienstag hatte mit Deutschland die größte Volkswirtschaft des Währungsraums neue Preisdaten vorgelegt. Legt man den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zugrunde, die Berechnungsmethode für den Euro-Raum, ist die Inflation im November auf 11,3 Prozent zurückgegangen (von 11,6 im Oktober).

Auf VPI-Basis – das nationale Maß für die Preisentwicklung in Deutschland – ist die Inflation auf 10,0 Prozent gefallen (von 10,4). Auch in Italien, Spanien und den Niederlanden hat sich der Preisdruck etwas entspannt. Das stärkt die Debatte, ob der Höhepunkt der Inflation mittlerweile erreicht sein könnte.

Wann erreicht die Inflation ihren Höhepunkt?

Im Euro-Raum allerdings scheint der sogenannte „Peak“ trotz des Rückgangs im November noch entfernt. Noch am Montag betonte Christine Lagarde, der Gipfel sei noch nicht erreicht. „Das würde mich überraschen“, so die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB). Top-Volkswirte der EZB würden aktuell eher das Risiko sehen, dass die Teuerung noch zunehme. Die EZB strebt eine Rate von zwei Prozent an.

Daher werden die Zinsen bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats am 15. Dezember erneut angehoben. In den nächsten Tagen dürfte sich abzeichnen, ob die Tendenz eher in Richtung einer Anhebung um 50 oder doch erneut um 75 Basispunkte geht. Diesen Schritt hatten die Währungshüter bei den vergangenen beiden Anhebungen gewählt.

>> Lesen Sie hier: Was Top-Ökonom Olivier Blanchard über die weitere Inflationsentwicklung denkt

Interessant in dem Zusammenhang: Die Währungshüter, insbesondere Lagarde selbst, haben mehrfach deutlich gemacht, sich bei den Zinsentscheidungen noch stärker als sonst an der aktuellen Datenlage zu orientieren. Die neuen Preisdaten von Mittwoch gelten daher als Argument für den moderateren Schritt. Dafür würden viele Ratsmitglieder plädieren, sagte Fritz Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der KfW.

„Eine kleinere Zinsanhebung sollte aber nicht bedeuten, dass die EZB bereits ein Ende des Zinsanhebungszyklus im Auge hat“, kommentierte Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der VP Bank. Man habe „noch ein gutes Stück Weg vor sich.“ Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagte mit Verweis auf die weiter hohe Kerninflation: „Im kommenden Jahr dürfte der unterliegende Preisdruck hartnäckig hoch bleiben.“

Nach drei Zinsschritten seit Juli liegt der Leitzins im Euro-Raum mittlerweile bei 2,0 Prozent. Der für das Finanzsystem hauptsächlich relevante Einlagenzins liegt bei 1,5 Prozent. Diese Verzinsung erhalten Banken für überschüssiges Kapital, das sie über Nacht bei der Notenbank parken.

Mit einer Erhöhung des Einlagenzinses über 2,0 Prozent würde die Notenbank der Einschätzung mancher Ökonomen zufolge in den restriktiven Bereich vordringen. Das vorherrschende Niveau würde die Konjunktur also bremsen. Das aktuelle Niveau gilt als sogenannter neutraler Bereich, in dem eine Volkswirtschaft weder gebremst noch gestärkt wird. Die Einordnung der Zinsbereiche ist jedoch mit starker Unsicherheit behaftet.

Ein Vordringen in den restriktiven Bereich wäre mittlerweile keine Überraschung mehr. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat diesen Schritt zuletzt bereits klar in Aussicht gestellt. Dies sei notwendig, „um sicherzustellen, dass die Inflation so schnell wie möglich zu unserem mittelfristigen Inflationsziel zurückkehrt und keine Zweitrundeneffekte auftreten“, sagte Schnabel in der Vorwoche. Zweitrundeneffekte meinen die Weitergabe höherer Kosten an die Verbraucher, die in der Folge zu weiteren Preissteigerungen führen können.

Manche Ökonomen und Währungshüter fürchten jedoch, das entschlossene Vorgehen der EZB könnte die ohnehin angeschlagene Konjunktur weiter schwächen. Sie plädieren daher für eine weichere Geldpolitik und weniger Dynamik im Zinserhöhungszyklus.

Befürworter einer strikten Geldpolitik wie etwa Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, im Fachjargon „Falken“ genannt, verweisen jedoch auf die zweistelligen Inflationsraten und die schädlichen Effekte auf die Konjunktur. Diesen schwierigen Balanceakt muss die EZB meistern.

Mehr: Ex-EZB-Präsident Trichet besorgt wegen hoher Inflation